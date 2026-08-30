Cod galben de vijelii în zone din zece județe, astăzi. De mâine, revine canicula / Alertele meteo emise de meteorologi

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, o atenţionare cod galben de ploi și vijelii, valabilă astăzi, în zone din zece judeţe. De mâine, 13 județe sunt vizate de cod galben de caniculă.

Conform prognozei de specialitate, până la ora 20:00, local, în Carpaţii Orientali, Meridionali şi în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu averse torenţiale moderate cantitativ, descărcări electrice, vânt puternic (viteze la rafală de 50 – 70 km/h) şi izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm).

„În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore), cantităţile de apă vor fi de 15 – 20 l/mp şi pe arii restrânse de 25 – 30 l/mp”, anunță ANM.

Judeţele vizate de atenţionare sunt: Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea şi Braşov.

Zonele aflate sub cod galben de vijelii, pe 30 august, între orele 13.00 și 20.00

Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilităţii atmosferice se vor semnala şi în restul zonei montane, precum şi pe arii restrânse în Transilvania şi în zonele submontane ale Moldovei.

Cod galben de caniculă în 13 județe

Totodată, de luni, 31 august, t, între orele 10:00 – 21:00, în Crişana, Banat, Maramureş, în vestul Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi local caniculă.

„Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 33 şi 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest”, anunță ANM.

Atenţionarea cod galben este valabilă pentru judeţele: Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman.

Zonele aflate sub cod galben de caniculă, pe 31 august, între orele 10.00 și 21.00

ANM precizează că, duminică (30 august), în regiunile vestice şi sud-vestice vor fi temperaturi maxime în jurul a 34 de grade, astfel că disconfortul termic va fi ridicat, iar ITU va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi.