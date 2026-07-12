Meteorologii au prelungit avertizările de vreme rea. Harta zonelor cu alerte de vijelii
Meteorologii au actualizat prognoza și au emis trei avertizări de vreme rea valabile azi și mâine.
Cod galben de furtună, duminică, în intervalul 10 – 18. Conform ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei.
Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.
Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi duminică (12 iulie) izolat și în restul teritoriului, au anunțat meteorologii.
Un alt cod galben de vijelii va fi valabil în intervalul 12 iulie, ora 18 – 13 iulie, ora 10.
În intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, precum și în sud-estul Olteniei și al Transilvaniei.
Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).
În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.
Conform ANM, manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în restul Olteniei și al Transilvaniei.
Și săptămâna viitoare vremea va fi instabilă. Astfel, în perioada 13 iulie, ora 10 – 13 iulie, ora 22 va fi în vigoare o atenționare cod galben de furtuni în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei.
Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).
În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.
Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi luni (13 iulie) izolat și în restul teritoriului, marți și miercuri cu precădere în jumătatea estică, apoi în majoritatea zonelor, au mai anunțat meteorologii.