Noi alerte meteo de caniculă și furtuni. Harta zonelor sub avertizări cod galben și portocaliu

Meteorologii au actualizat prognoza și au emis mai multe atenționări pentru temperaturi ridicate, dar pentru și pentru vijelii pentru cea mai mare parte a țării.

Valul de căldură persistă în mai multe zone și miercuri



Trei sferturi din țară se află miercuri, 1 iulie, în continuare sub avertizare de caniculă.



Până miercuri seară, la ora 21, este valabil un cod galben de caniculă. Pe parcursul zilei valul de căldură va persista, iar în Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în Delta Dunării, de 27…29 de grade.

Tot azi, până la ora 21, este în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Atenționare meteo vizează zone din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, unde valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31…32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei.

Coduri galben și portocaliu de caniculă în intervalul 1 iulie, ora 10 – 1 iulie, ora 21. Sursă foto: ANM

Alerte meteo de furtuni miercuri



În același timp, există atenționări meteo de furtuni. În intervalul 01 iulie, ora 10 – 02 iulie, ora 10 este în vigoare un cod galben emis de ANM. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații Meridionali și Occidentali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

De asemenea, meteorologii au transmis și un cod portocaliu de vreme severă în intervalul 01 iulie, ora 15 – 02 iulie, ora 06.

În Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionalivor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h și izolat de peste 100 km/h, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50…60 l/mp.

Cod galben de viejlii în perioada 01 iulie, ora 10 – 02 iulie, ora 10 și cod portocaliu de furtună în intervalul 01 iulie, ora 15 – 02 iulie, ora 06. Sursă foto: ANM

Vijelii, joi, în toată țara

Potrivit ANM, și joi, 2 iulie, valul de căldură va persista, iar în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. ANM a emis un cod galben de caniculă pentru aceste zone. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade.

Cod galben de caniculă în intervalul 2 iulie, ora 10 – 2 iulie, ora 21. Sursă foto: ANM

Tot joi, 2 iulie, toată țara va fi sub avertizare cod galben de furtuni. Avertizarea este valabilă până vineri, 3 iulie, ora 10, au transmis meteorologii.

Conform prognozei, joi, 2 iulie, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.