Cod portocaliu și galben de furtuni și vijelii în mare parte din țară, până vineri seară. Anunțul făcut de ANM

Meteorologii au emis joi dimineață avertizări cod portocaliu și galben de averse torenţiale, importante cantitativ, pentru mai mult de jumătate din țară, valabile până mâine seară, la ora 21.00.

Prima alertă meteo, cea de cod galben de ploi, este valabilă până mâine, 12 iunie, la ora 10.00.

Astfel, în Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, în cea mai mare parte a Munteniei și a Maramureșului și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

În același timp, de la ora 12 și până mâine, la ora 10.00, este în vigoare un cod portocaliu de ploi puternice.

Vizate sunt județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorjvor.

Codul galben este valabil între 11 iunie, ora 10 – 12 iunie, ora 10. Codul portocaliu este valabil între 11 iunie, ora 12 – 12 iunie, ora 10

Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70…90 km/h și izolat grindină de medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40…60 l/mp și izolat peste 70 l/mp.

Ploile se restrâng de mâine, când intră în vigoare o a treia alertă meteo, de cod galben, de ploi însemnate în intervalul 12 iunie, ora 10 – 12 iunie, ora 21.

Alerta meteo valabilă între 12 iunie, ora 10 – 12 iunie, ora 21.

Astfel, în Muntenia și Dobrogea vor fi averse însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că joi cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și mai ales noaptea când vor fi averse (10…20 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 29…31 de grade, iar cea minimă de 15…17 grade.

Vineri, vremea va fi instabilă și se va răci semnificativ. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp. Temperatura maximă va fi de 21…22 de grade.

În intervalul 11 iunie, ora 10 – 12 iunie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

În intervalul 12 iunie, ora 10 – 12 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.