Cod roșu de ploi în localități din două județe. Care sunt zonele vizate

Mai multe localități din județele Gorj și Mehedinți se află, marți dimineață, sub avertizare cod roșu de ploi. Alerta meteo este valabilă până la ora 9.00.

Avertizarea meteo de top nowcasting vizează trei șase localități din județul Gorj și alte două din Județul Mehedinți.

Este vorba despre Tismana, Padeș, Cătunele, Godinești, Glogova și Ciuperceni (Gorj) și Baia de Aramă și Bala (Mehedinți).

„Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 50-70 l/mp”, anunță ANM.