Colegiul Medicilor reacționeză la panourile cu mesaje false anti-cezariană: „Dezinformarea în sănătate nu reprezintă simple opinii”

Afirmațiile afișate pe zecile de panouri publicitare apărute recent în București, ce promovează mesaje false anti-cezariană, „sunt lipsite de fundament științific”, spun membrii Comisiei de Obstetrică-Ginecologie a Colegiului Medicilor.

„Nașterea prin operație cezariană reprezintă, în numeroase situații, o intervenție medicală salvatoare de viață, atât pentru mamă, cât și pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare”, precizează medicii, în comunicat.

În plus, decizia privind tipul nașterii „este rezultatul unei evaluări medicale individualizate, fiind urmată de informarea pacientei cu privire la avantaje și riscuri, decizia finală fiind cea optimă pentru sănătatea mamei și a copilului”, mai spun reprezentanții comisiei.

De asemenea, „recomandările privind actul medical trebuie să aparțină exclusiv profesioniștilor din domeniu, cu respectarea limitelor de competență, acestea să fie fundamentate pe dovezi științifice solide, ghiduri clinice recunoscute de comunitatea științifică și bune practici medicale, adaptate particularităților fiecărui caz în parte”, mai precizează reprezentanții Colegiului Medicilor.

„În România se înregistrează un număr crescut de operații cezariene”

Medicii admit faptul că „în România se înregistrează un număr crescut de operații cezariene”, dar, spun ei, acest fenomen „se înscrie în trendul general european și global, determinat de multiple cauze medicale, sociale și sistemice”.

Colegiul Medicilor consideră și că protejarea populației „împotriva mesajelor medicale neavizate trebuie să devină o prioritate de interes public”.

„În domeniul medical, informația corectă, completă și validată științific este esențială atât pentru pacienți, cât și pentru societate în ansamblu”, arată reprezentanții organizației. „Dezinformarea în sănătate sau prezentarea incompletă a informațiilor nu reprezintă simple opinii, ci pot constitui un risc real pentru sănătatea populației.”

În plus, președintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, subliniază că orice material cu caracter medical difuzat în spațiul public într-o campanie de comunicare — indiferent de canalul ales — „ar trebui să conțină în mod clar datele de identificare ale inițiatorului sau promotorului campaniei”.

Zecile de panouri publicitare cu mesaje false anti-cezariană apărute luna aceasta în București nu sunt marcate cu numele unei companii sau organizații și nu includ informații științifice.

Siteul de investigații Snoop a descoperit că panourile au fost comandate de Fundația Corporate Transparency, care promovează diverse teorii ale conspirației prin campanii publicitare.

Câteva dintre mesaje: