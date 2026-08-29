Comentatorul britanic de extremă dreaptă Milo Yiannopoulos, care pleda pentru deportarea sumară a imigranţilor din SUA, a fost reţinut de ICE şi va fi expulzat

Comentatorul politic britanic de extremă dreaptă Milo Yiannopoulos, care a cerut înfiinţarea unor puncte de control ICE în supermarketuri şi expulzarea sumară a oricărei persoane care nu poate dovedi că are rezidenţă legală în SUA, a fost reţinut de Serviciul de Imigrare şi Vamă al SUA (ICE), conform informațiilor ICE publicate vineri, transmit Reuters şi CNN, citate de News.ro.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS), de care depinde ICE, a declarat că Milo Yiannopoulos, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat joi pe Aeroportul Internaţional Louis Armstrong din New Orleans şi face obiectul unui ordin definitiv de expulzare.

„Yiannopoulos a primit o hotărâre definitivă de expulzare din partea unui judecător de imigrare pe 22 iulie, după ce nu s-a prezentat la audierea privind statutul său de imigrant”, a precizat DHS într-o postare pe X. „El va rămâne în custodia ICE până la expulzare”, mai precizează instituţia.

Potrivit DHS, Yiannopoulos a intrat legal în SUA în mai 2019 prin New York, dar „a ales să-şi depăşească perioada de şedere permisă, încălcând legile ţării noastre”. Cu alte cuvinte, i-a expirat viza.

On August 27, ICE arrested Milo Yiannopoulos, an illegal alien from the United Kingdom, at the Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY) in Kenner, Louisiana. Yiannopoulos legally entered the country on May 14, 2019, through New York City, New York. He chose to… https://t.co/Hk6QBUmGDI pic.twitter.com/DbIhv8Z6PI — Homeland Security (@DHSgov) August 28, 2026

Cine e Milo Yiannopoulos

Milo Yiannopoulos este o figură britanică controversată, care şi-a câştigat reputaţia de provocator de dreapta cu mai bine de un deceniu în urmă.

Printre alte declaraţii şi apariţii publice, el şi-a atras o atenţie considerabilă din partea publicului după ce a pornit într-un tur cu autobuzul prin campusurile universitare din SUA, pe care l-a denumit turul „Dangerous F*ggot”, despre care a afirmat că era menit să promoveze libertatea de exprimare şi să aducă perspectiva sa în universităţile unde credea că ideile liberale pot domina discuţiile din campus. Remarcile sale denigratoare la adresa musulmanilor, a persoanelor transgender şi a altor grupuri au stârnit indignarea multora, care au susţinut că limbajul rasist şi plin de ură era o încercare de a alimenta tensiunile în campus şi că universităţile nu ar trebui să-i ofere o tribună.

Apariţiile sale în unele campusuri au stârnit proteste zgomotoase. Deşi multe demonstraţii au fost paşnice, vizita lui Yiannopoulos la Universitatea Berkeley din California, în februarie 2017, a dus la anularea evenimentului după ce o manifestaţie de amploare a devenit violentă şi distructivă, iar doi studenţi republicani au fost atacaţi, a declarat universitatea la momentul respectiv.

Yiannopoulos şi-a exprimat sprijinul pentru aplicarea legilor privind imigraţia chiar şi anul trecut. Într-o postare pe X, el a cerut înfiinţarea unor puncte de control ale ICE în supermarketurile din California şi în alte spaţii publice, precum şi „deportarea pe loc a oricui nu poate dovedi că se află legal în SUA”.

California needs ICE checkpoints at supermarket entrances, gas stations, strip malls, intersections and government buildings, with on the spot deportation for anyone who can’t prove they are in the US legally. pic.twitter.com/7ayF69ih4c — MILO (@Nero) June 8, 2025

Ascensiunea sa la faimă a coincis cu intrarea preşedintelui Donald Trump la Casa Albă, iar Yiannopoulos s-a poziţionat ca unul dintre susţinătorii înfocaţi ai preşedintelui, referindu-se uneori la Trump cu apelativul „tati”.