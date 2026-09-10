Comisarul european pentru egalitate: În ultimii 10 ani, România a răspuns apelurilor de ajutor în aproape 50 de cazuri

Comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a afirmat joi, la București, că în ultimii zece ani România a cerut ajutor prin Mecanismul de Protecție Civilă de zece ori și a răspuns la apelul altor țări de aproape 50 de ori, transmite Agerpres.

„România a construit un puternic sistem de răspundere în caz de urgență, dar ce iese în evidență este asta: l-ați pus la dispoziția altora. În ultimii zece ani, România a cerut ajutorul prin Mecanismul de Protecție Civilă de zece ori. În aceiași zece ani, România a răspuns la apelul altora de 49 de ori. De 49 de ori România a făcut un pas în față pentru a oferi asistență țărilor aflate în nevoie. Pentru asta este construit Mecanismul de Protecție Civilă. Când o țară este copleșită și cere ajutor, Europa se mișcă repede, Mecanismul de Protecție Civilă intră în acțiune. În ore, pompierii trec granițe, avioane sunt ridicate la cer, echipele europene muncesc umăr la umăr cu echipele de intervenție de la nivel național. Când o țară cere ajutor, Europa răspunde”, a declarat Hadja Lahbib într-o conferință de presă susținută la sediul Inspectoratului General de Aviație.

Potrivit comisarului, România a evacuat din Gaza aproape 60 de copii.

„Nu este doar despre incendii sau inundații sau cutremure, este despre ducerea urgentă a oamenilor către îngrijirea medicală de care au nevoie. România a evacuat mai mult de 180 de pacienți din Gaza, Ucraina, Macedonia de Nord și Elveția în spitale din toată Europa, incluzând 57 de copii din Gaza”, a spus oficialul european.

Hadja Lahbib a subliniat că unul din patru pompieri prepoziționați în Europa pentru a acționa în cazul incendiilor de vegetație a fost din România.

„Anul acesta, sezonul incendiilor de vegetație a pornit devreme, la sfârșitul lunii aprilie. Și au lovit puternic, vă asigur. Europa s-a pregătit și ea din timp. Am prepoziționat aproape 800 de pompieri din 14 țări în zone cu risc ridicat înainte ca cele mai puternice incendii să izbucnească. România a trimis 200 dintre ei. Mai mult de unu din patru dintre toți pompierii prepoziționați în Europa au venit din România”, a evidențiat comisarul.