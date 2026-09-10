Universitatea Națională de Apărare „Carol I” nu comentează acuzațiile de plagiat aduse lui Lucian Pahonțu, dar spune că-i va verifica teza de doctorat

Comisia de etică a Universității Naționale de Apărare „Carol I” va analiza suspiciunile de plagiat în teza de doctorat a șefului Serviciului de Pază și Protecție (SPP), Lucian Pahonțu. În urma unei sesizări, o comisie de analiză a fost deja constituită, scrie PressOne. Instituția a confirmat și pentru HotNews informațiile, răspunzând mai multor întrebări ale redacției.

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP) a confirmat într-un răspuns pentru HotNews că va analiza suspiciunile de plagiat în texa de doctorat a șefului SPP, Lucian Pahonțu, dar a precizat că nu comentează acuzațiile de plagiat.

UNAP spune că la nivelul universității a fost creată o comisie de analiză care va verifica teza șefului SPP. UNAP n-a dezvăluit și identitatea persoanei care a făcut sesizarea.

„Teza de doctorat nu a fost verificată până în prezent cu un software de analiză a similitudinilor”

HotNews a întrebat instituția dacă, în momentul susținerii, a verificat teza lui Pahonțu cu un soft de identificare a plagiatului.

UNAP spune că în 2003 nu exista obligația legală ca tezele de doctorat să fie verificate cu un astfel de program. În 2021, prin ordinul 5.255 emis de Ministerul Educației, a fost introdusă obligația ca tezele susținute între 1990 și 2016 să fie verificate în acest sens.

„În acest context, precizăm că teza de doctorat nu a fost verificată până în prezent cu un software de analiză a similitudinilor”, continuă UNAP în punctul de vedere transmis redacției.

HotNews a cerut universității să comunice și membrii comisiei de analiză care vor verifica teza lui Pahonțu. UNAP ne-a transmis că ea va fi compusă din membri ai Comisiei de Etică, dar a refuzat să spună cine sunt aceștia.

„În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de etică universitară din Universitatea Naţională de Apărare «Carol I», aprobat de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 26 din 07.07.2026, ședințele Comisiei de etică universitară nu sunt publice și se desfășoară cu respectarea confidențialității subiectelor dezbătute pe ordinea de zi”, a declarat biroul de presă al instituției.

Hotărârea finală privind doctoratul lui Pahonțu va fi publicată pe site-ul UNAP.

Recorder: Teza de doctorat, plagiată mai mult de 30%

Termenul prevăzut de legislație pentru soluționarea unei astfel de sesizări este de 45 de zile, potrivit PressOne.

Lucian Pahonțu și-a susținut doctoratul în 2003, la Academia de Înalte Studii Militare. Lucrarea s-a referit la apărarea obiectivelor importante dintr-un stat. Când și-a susținut lucrarea de doctorat nu era șeful SPP, poziție pe care a ajuns din 2005.

Recorder susține că acestă lucrare de diplomă este plagiată mai mult de 30%.

Potrivit publicației, Lucian Pahonțu a copiat inclusiv dintr-un vechi document al Securității: „Unul dintre documentele identificate de Recorder este Regulamentul Trupelor de Securitate, publicat în anul 1976”.

Regulamentul Trupelor de Securitate „nu apare în Bibliografia lucrării de doctorat. De aici am identificat 210 rânduri identice, distribuite în 13 pagini”, susține jurnalista Alexandra Șerban.

Plagiat din lucrările a trei membri ai comisiei

Potrivit documentelor răspunsului UNAP pentru HotNews și PressOne, comisia de referenți care a evaluat în 2003 teza de doctorat a lui Lucian Pahonțu și care a decis să-i acorde acestuia titlul de doctor a avut următoarea componență:

președinte – colonel prof. univ. dr. Gheorghe Toma;

conducător de doctorat – general locotenent (r) prof. univ. dr. Valentin Arsenie – Academia de Înalte Studii Militare;

referent oficial – colonel prof. univ. dr. Ioan Geantă – Academia de Înalte Studii Militare;

referent oficial – general de corp de armată prof. univ. dr. Tudor Cerapin – Comandamentul Național al Jandarmeriei;

referent oficial – general de divizie conf. univ. dr. George Serițan – Academia de Poliție.

Potrivit Recorder, Lucian Pahonțu a plagiat în teza de doctorat din 12 lucrări, fără a indica sursa.

Trei dintre acestea sunt scrise de trei dintre membrii comisiei care a evaluat lucrarea lui Pahonțu: de referentul Tudor Cearapin, de președintele comisiei Gheorghe Toma, dar și de conducătorul său de doctorat Valentin Arsenie.

Pahonțu a plagiat aproximativ 99 de rânduri din trei lucrări semnat de aceștia:

Securitatea și apărarea națională a României, Tudor Cearapin, editura Fundația Revista Jandarmeriei, 2002;

Actualitatea Strategiei, Valentin Arsenie, Tudor Cearapin, George Velicu, editura Sitech Craiova, 1998;

Managementul ordinii publice la început de secol și mileniu, Tudor Cearapin și Gheorghe Toma, editura Bioterra, 2001.

Tudor Cearapin a fost profesor universitar și membru al Academiei Oamenilor de Știință din România. Între 2001 și 2005, a condus Jandarmeria Română. Înainte de 1990 a fost ofițer în Trupele de Securitate, la UM 0305, aceeași unitate în care a activat și Lucian Pahonțu. Potrivit Recorder, Cearapin a condus brigada UM 0305 în timpul Revoluției din 1989 și al Mineriadei din 1990.



