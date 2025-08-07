Comisia Europeană, nedumerită de întârzierea aplicării de către SUA a acordului comercial convenit. Ce trebuia să facă Trump

Comisia Europeană și-a exprimat joi încrederea că Statele Unite vor pune în aplicare „cât mai curând posibil” angajamentele asumate în acordul comercial convenit pe 27 iulie între președintele american Donald Trump și președinta executivului UE, Ursula von der Leyen, acord care include în principal impunerea de către SUA a unei taxe vamale generale de 15% asupra importurilor din UE și care ar trebui să intre în vigoare astăzi, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Înaintea stabilirii acestei înțelegeri, președintele american amenințase UE cu taxe vamale de 30%.

Pentru a evita un război comercial cu SUA, blocul comunitar a acceptat în cele din urmă ca majoritatea produselor europene importate în SUA să fie supuse unei taxe vamale de 15%, fără ca UE să aplice taxe vamale asupra importurilor din SUA.

„Mingea este acum în terenul SUA”

Unele produse, precum cele ale industriei aeronautice, echipamentele industriale sau unele substanțe chimice vor fi exceptate de la aplicarea taxelor vamale. Însă în cazul oțelului și aluminiului taxa vamală aplicată de SUA va rămâne la procentul actual de 50%, în timp ce continuă negocierile dintre UE și SUA pentru stabilirea unor contingente din aceste produse care să fie taxate mai puțin la intrarea în SUA.

Von der Leyen s-a angajat în plus ca UE să cumpere din SUA produse energetice în valoare de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani, în special gaze naturale lichefiate (GNL), să realizeze în SUA investiții suplimentare de 600 de miliarde de dolari până în anul 2029 și să cumpere mai multe arme americane.

„Statele Unite s-au angajat față de UE că taxa vamală generală de 15% va include exporturile (europene) de produse farmaceutice, automobile și semiconductori și ne așteptăm ca SUA să pună în aplicare acest angajament cât mai curând posibil”, a declarat joi presei purtătorul de cuvânt pentru comerț al Comisiei Europene, Olof Gill.

Înțelegerea convenită între Trump și Von der Leyen nu este un acord comercial propriu-zis, care să fie semnat de cele două părți. Acestea vor semna doar o declarație comună menită să clarifice și să detalieze conținutul acordului, ce va fi implementat în SUA prin ordine executive.

Această declarație comună, a precizat joi același purtător de cuvânt al Comisiei Europene, încă este în curs de finalizare, dar chiar și fără această declarație SUA ar fi trebuit deja să emită ordinele executive, așadar el a atras atenția că „mingea este acum în terenul SUA”.

Cu toate acestea, „nu avem niciun motiv să punem la îndoială angajamentele asumate, avem un acord politic. Acesta este implementat, pas cu pas”, a declarat de asemenea o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podesta. „Ordine executive au fost emise (de SUA) în urmă o săptămână și nu avem nicio îndoială că altele vor urma în curând”, a adăugat ea.

Dar Trump provoacă și mai multă confuzie

Joi intră în vigoare noile taxe vamale impuse de SUA partenerilor săi comerciali. Unele declarații ale președintelui american Donald Trump provoacă însă confuzie. De pildă, el a declarat miercuri că va impune taxe vamale de 100% pentru importurile de cipuri și semiconductori, cu obiectivul de a forța companiile să producă aceste componente în SUA. Trump a vorbit de asemenea despre impunerea unor taxe vamale mai mari asupra produselor farmaceutice.

Or, înțelegerea pe care el a convenit-o cu președinta executivului UE stabilește că taxa vamală generală de 15% acoperă inclusiv exporturile europene de produse farmaceutice, piese auto și exporturile de semiconductori, a remarcat purtătorul de cuvânt comunitar Olof Gill, care și-a exprimat încrederea că Statele Unite vor implementa „în curând” acordul așa cum a fost convenit.

„Odată ce vom avea o declarație comună, o vom considera drept o platformă pe baza căreia putem continua să lucrăm pentru a găsi noi sectoare în care putem reduce taxele vamale și altele în care putem coopera constructiv cu SUA”, a explicat el.

De asemenea, Olof Gill a subliniat că angajamentele exprimate în acordul politic nu sunt obligatorii sub aspect legal, nici declarația comună pe care speră să o vadă finalizată în curând, declarație care va fi mai degrabă „o foaie de parcurs cu o serie de angajamente politice clare”.