Comisia Europeană și guvernul belgian atacă decizia controversată a FIFA de la Cupa Mondială. Tensiuni înainte de meciul SUA-Belgia

De la Bruxelles au început să apară tot mai multe critici la adresa deciziei FIFA care pare să favorizeze SUA, înaintea meciului cu Belgia de la Cupa Mondială, scriu Reuters și Politico.

Ministrul belgian al Afacerilor Externe, Maxime Prévot, a criticat luni FIFA pentru decizia acesteia de a anula suspendarea de un meci a atacantului american Folarin Balogun, înaintea meciului SUA-Belgia de la Cupa Mondială.

„În calitate de fost arbitru de fotbal, m-am angajat întotdeauna să respect regulile și să mă asigur că deciziile sunt echitabile. Această decizie ridică în mod evident multe întrebări”, a declarat Prévot pentru Politico.

El a făcut referire și la informațiile potrivit cărora Donald Trump l-a sunat pe președintele FIFA pentru a discuta despre această chestiune.

Prévot a susținut că „dacă într-adevăr un apel telefonic a dus la această decizie de neînțeles, asta ar însemna subminarea celor mai elementare reguli ale fotbalului și ale sportului” și ar pune sub semnul întrebării capacitatea FIFA de a „promova în mod credibil fair-play-ul”.

Alți oficiali și politicieni belgieni au pus de asemenea la îndoială validitatea deciziei FIFA.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a răspuns ironic și a distribuit pe rețelele sociale o imagine cu pisica sa, pe care scria: „Cartonaș roșu? O să joc oricum.”

Decizia FIFA

Balogun urma să rateze meciul din optimile de finală de luni, cu Belgia, după ce primise un cartonaș roșu direct, care atrăgea după sine o suspendare automată de un meci.

Cu toate acestea, FIFA a anunțat duminică că sancțiunea a fost suspendată.

Decizia a stârnit o dezbatere amplă, precum și o declarație din partea Federației Regale Belgiene de Fotbal (RBFA), care a afirmat că explorează „toate opțiunile posibile”.

Potrivit publicației The Athletic, RBFA a adresat o scrisoare oficială către FIFA pentru a face apel în această chestiune, cerere care a fost acceptată.

RBFA și Federația de Fotbal a Statelor Unite au fost rugate să depună observații până la ora 5 dimineața (ora Pacificului) – cu 12 ore înainte de începerea programată a meciului de la Seattle Stadium.

Trump a intervenit. Ce spune Comisia Europeană

Nemulțumirea criticilor deciziei a crescut după ce New York Times și Axios au dezvăluit că președintele Donald Trump l-a sunat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a-i cere să reexamineze cazul, iar secretarul pentru comerț Howard Lutnick și alți oficiali de la Casa Albă au fost, de asemenea, implicați.

De altfel, Trump a lăudat decizia FIFA într-o postare pe Truth Social. „Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect și a reparat o mare nedreptate!”, a scris el.

Luni, chiar Comisia Europeană s-a pronunțat pe tema cazului.

Glen Micallef, comisarul european al cărui portofoliu include sportul, a declarat că deciziile din domeniul sportului ar trebui să revină organismelor sportive și nu politicienilor.

„Mulți fani ai fotbalului, inclusiv foști jucători, și-au exprimat deja opinia cu privire la suspendarea lui Balogun. Ca fan, și eu consider că a fost o decizie greșită”, a scris Micallef.

„Acestea fiind spuse, am fost întotdeauna clar. Deciziile privind regulile sportive și chestiunile sportive țin de competența organismelor sportive, nu a politicienilor. Influențarea deciziilor sportive ar submina autonomia sportului”, a adăugat el.

Alte critici politice din Belgia

Politicieni de rang înalt din toată Belgia au reacționat cu nedumerire.

„Adevărata forță constă în a câștiga cu fair-play (și respectând toate regulile). Asta va face Belgia mâine. Sprijin deplin pentru Federația Regală Belgiană de Fotbal, care a anunțat în această seară că explorează toate posibilitățile pentru a proteja drepturile legitime ale tuturor participanților, precum și principiile fundamentale ale fair-play-ului care guvernează fotbalul în timpul acestei Cupe Mondiale”, a declarat Jacqueline Galant, ministrul sportului din Valonia, membră a Mișcării Reformiste, partid liberal francofon.

„Rușine să vă fie! Când banii dictează regulile, Cupa Mondială își pierde toată credibilitatea. Adaptarea regulilor pentru a-i face pe plac lui Trump, încercarea de a trișa pentru a câștiga – ce imagine deplorabilă pentru FIFA, pentru Cupa Mondială de fotbal și pentru Statele Unite. Regulile trebuie respectate de toată lumea, atât în sport, cât și în viață”, a declarat Partidul Socialist, din opoziție, într-un comunicat.

„Este uimitor cum un cartonaș roșu devine brusc «nedrept» când se implică Trump. FIFA trebuie să apere corectitudinea, nu să dea impresia că cedează presiunilor politice. Ne vedem pe teren: victoria «Diavolilor» va fi cu atât mai valoroasă”, a spus și Yvan Verougstraete, membru al Parlamentului European și președinte al partidului francofon de centru Les Engagés.