„Rușine să vă fie!”. Scandalul de la Cupa Mondială devine politic: atacuri la adresa lui Trump și a FIFA, înainte de meciul SUA-Belgia

Politicienii belgieni s-au alăturat criticilor dure la adresa FIFA și a președintelui Donald Trump, după o decizie care pare să favorizeze SUA înaintea unui meci important din optimile Cupei Mondiale cu Belgia, scriu Reuters și Politico.

Belgia a primit dreptul de a contesta decizia FIFA, care duminică a suspendat sancțiunea de o etapă aplicată atacantului echipei naționale a Statelor Unite, Folarin Balogun, potrivit unui articol publicat luni de The Athletic.

Balogun urma să rateze meciul din optimile de finală de luni, cu Belgia, după ce primise un cartonaș roșu direct, care atrăgea după sine o suspendare automată de un meci.

Cu toate acestea, FIFA a anunțat duminică că sancțiunea a fost suspendată.

Decizia a stârnit o dezbatere amplă, precum și o declarație din partea Federației Regale Belgiene de Fotbal (RBFA), care a afirmat că explorează „toate opțiunile posibile”.

Potrivit publicației The Athletic, RBFA a adresat o scrisoare oficială către FIFA pentru a face apel în această chestiune, cerere care a fost acceptată.

RBFA și Federația de Fotbal a Statelor Unite au fost rugate să depună observații până la ora 5 dimineața (ora Pacificului) – cu 12 ore înainte de începerea programată a meciului de la Seattle Stadium.

Un membru al comisiei de apel a FIFA a fost desemnat să examineze cazul.

Intervenția lui Trump

În prezent, Balogun este eligibil să joace și se așteaptă să fie titular.

Jucătorul în vârstă de 25 de ani are cele mai multe goluri din echipă la acest Campionat Mondial, trei la număr, inclusiv golul victoriei împotriva Bosniei și Herțegovinei, miercurea trecută.

New York Times și Axios au dezvăluit apoi că președintele Donald Trump l-a sunat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a-i cere să reexamineze cazul, iar secretarul pentru comerț Howard Lutnick și alți oficiali de la Casa Albă au fost, de asemenea, implicați.

De altfel, Trump a lăudat decizia FIFA într-o postare pe Truth Social. „Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect și a reparat o mare nedreptate!”, a scris el.

Federația belgiană critică decizia

FIFA a publicat duminică pe site-ul său acest mesaj privind aplicarea regulamentului în acest caz.

„În temeiul articolului 27 din FDC, aplicarea suspendării automate de la meci pentru jucătorul american Folarin Balogun este suspendată pentru o perioadă de probă de un (1) an.”

Federația de Fotbal a SUA a emis propria declarație ca răspuns la această măsură: „Acceptăm decizia Comitetului Disciplinar și suntem încântați că Folarin Balogun este eligibil să joace mâine”.

RBFA a ripostat cu o declarație detaliată, în care condamna decizia FIFA și cita alte prevederi din codul disciplinar și din regulamentul competiției care făceau ca deciziile privind cartonașele roșii să pară definitive.

Antrenorul Belgiei, Rudi Garcia, și-a început conferința de presă de duminică după-amiază declarând că nu știa că data de 5 iulie s-a transformat în Ziua Păcălelilor.

„Multe dintre gândurile și opiniile noastre se regăsesc în comunicat”, a spus Garcia. „Nu apărăm echipa națională sau federația, ci apărăm fotbalul.”

Politicienii belgieni intervin în dezbatere

Scandalul a depășit lumea fotbalului și a devenit politic. Politicieni de rang înalt din toată Belgia au reacționat cu nedumerire.

„Adevărata forță constă în a câștiga cu fair-play (și respectând toate regulile). Asta va face Belgia mâine. Sprijin deplin pentru Federația Regală Belgiană de Fotbal, care a anunțat în această seară că explorează toate posibilitățile pentru a proteja drepturile legitime ale tuturor participanților, precum și principiile fundamentale ale fair-play-ului care guvernează fotbalul în timpul acestei Cupe Mondiale”, a declarat Jacqueline Galant, ministrul sportului din Valonia, membră a Mișcării Reformiste, partid liberal francofon.

„Rușine să vă fie! Când banii dictează regulile, Cupa Mondială își pierde toată credibilitatea. Adaptarea regulilor pentru a-i face pe plac lui Trump, încercarea de a trișa pentru a câștiga – ce imagine deplorabilă pentru FIFA, pentru Cupa Mondială de fotbal și pentru Statele Unite. Regulile trebuie respectate de toată lumea, atât în sport, cât și în viață”, a declarat Partidul Socialist, din opoziție, într-un comunicat.

„Este uimitor cum un cartonaș roșu devine brusc «nedrept» când se implică Trump. FIFA trebuie să apere corectitudinea, nu să dea impresia că cedează presiunilor politice. Ne vedem pe teren: victoria «Diavolilor» va fi cu atât mai valoroasă”, a spus și Yvan Verougstraete, membru al Parlamentului European și președinte al partidului francofon de centru Les Engagés.