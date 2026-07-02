Comisia Europeană, victorie de miliarde de dolari în lupta împotriva giganților tech din SUA. Amenda record primită de Google, confirmată

Cea mai înaltă instanță din UE a respins recursul formulat de Google împotriva amenzii antitrust de 4,1 miliarde de euro aplicată în cazul Android, oferind Comisiei Europene o victorie importantă într-una dintre cele mai îndelungate bătălii pe care le-a purtat cu marile companii din sectorul tehnologic, scriu Reuters și Politico.

Compania Alphabet a pierdut joi procesul de contestare a unei amenzi record impuse de autoritățile antitrust ale UE în urmă cu opt ani pentru utilizarea sistemului său de operare mobil Android în scopul blocării concurenților, o hotărâre judecătorească care va intensifica probabil măsurile de reglementare a marilor companii din sectorul tehnologic din Europa.

Comisia Europeană a aplicat inițial o amendă de 4,34 miliarde de euro companiei Google în 2018 pentru acordurile sale care obligau producătorii de telefoane să preinstaleze motorul de căutare Google, browserul Chrome și magazinul de aplicații Google Play pe dispozitivele lor Android și îi împiedicau să utilizeze sisteme Android concurente.

O instanță inferioară a redus ulterior amenda la 4,1 miliarde de euro în 2022, după ce compania care deține cel mai popular motor de căutare din lume a contestat sancțiunea UE. Google a făcut apoi apel la Curtea de Justiție a Uniunii Europene din Luxemburg, cea mai înaltă instanță din Europa.

Obiecțiile Google

Curtea a dat câștig de cauză autorității antitrust a UE.

„Recursul formulat de Google și de societatea-mamă a acesteia, Alphabet, împotriva hotărârii Tribunalului este respins, confirmându-se astfel sancțiunea impusă pentru abuzul de poziție dominantă al Google Search în contextul sistemului de operare Android”, au declarat judecătorii.

Un purtător de cuvânt al Google a declarat că hotărârea nu a ținut cont de investițiile companiei menite să asigure că Android rămâne deschis, interoperabil și gratuit.

„În orice caz, ne-am adaptat acordurile pentru a ne conforma deciziei inițiale încă din 2018 și rămânem concentrați pe inovare continuă și deschidere pentru utilizatorii, partenerii și dezvoltatorii noștri”, a declarat Google.

Ce înseamnă victoria Comisiei Europene

Hotărârea pune capăt unui caz care a reprezentat una dintre bătăliile antitrust definitorii din mandatul fostei comisare pentru concurență Margrethe Vestager și consolidează utilizarea de către Comisie a legislației tradiționale în materie de concurență pentru a combate puterea de piață a platformelor digitale.

De asemenea, scrie Politico, se preconizează că hotărârea va influența viitoarele cazuri de abuz de poziție dominantă în temeiul articolului 102, în special în ceea ce privește modul în care autoritățile din domeniul concurenței ale UE evaluează practicile de vânzare legată pe piețele digitale.

Deși UE se bazează acum din ce în ce mai mult pe Legea privind piețele digitale pentru a reglementa marile platforme online, hotărârea reprezintă o altă confirmare judiciară a principiilor juridice care au stat la baza măsurilor antitrust anterioare luate de Bruxelles împotriva marilor companii din sectorul tehnologic, scrie Politico.