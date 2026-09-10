Comisia Europeană vrea „reguli clare” pentru „a întârzia accesul” copiilor la rețelele sociale în UE. Măsura luată în calcul

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că miercurea viitoare va prezenta modul în care UE intenționează să îi protejeze pe copii de pericolele reprezentate de rețelele sociale, printr-o „întârziere” a accesului la ele, potrivit AFP.

„Nu trebuie să acceptăm un design adictiv pentru social media”, a declarat Ursula von der Leyen, joi, într-o mesaj video.

„Nu trebuie să acceptăm să fie atrași copiii către un conținut din ce în ce mai extrem”, a adăugat președinta Comisiei Europene.

„Nu trebuie să acceptăm ca fotografiile fetelor și femeilor să fie folosite pentru imagini generate de inteligența artificială”, a continuat ea.

„Europa are puterea de a acționa. Așa că haideți să definim reguli clare cu privire la modul de a întârzia accesul la social media pentru Europa”, a mai declarat Ursula von der Leyen.

Von der Leyen a analizat dacă să propună limite pentru copiii cu vârste mai mici de 13 ani, măsură recomandată de un comitet de experți, sau o interdicție efectivă până la 15 ani, măsură pentru care pledează în special Franța.

Măsura luată în calcul de șefa Comisiei Europene

O sursă europeană a declarat pentru AFP că Ursula von der Leyen ia în calcul un prag de vârstă de 15 ani pentru accesul la social media, cu flexibilitate pentru minorii cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, care să poată intra pe rețelele sociale dacă au acordul părinților. Sursa a precizat, însă, că planurile ar putea fi modificate în zilele următoare.

În UE au existat îngrijorări legate de provocările juridice pe care le-ar putea presupune o astfel de măsură, după ce, în Franța, curtea supremă a anulat o interdicție de acest gen din motive legate de libertatea de exprimare.

Este neclar deocamdată când va publica Executivul comunitar propunerea propriu-zisă care să formeze baza pentru „întârzierea” accesului la social media.

FOTO: Mikhail Primakov, Dreamstime.com