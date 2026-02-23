Comitetul Paralimpic decide că sportivii ruși pot concura cu drapelul și imnul național, în ciuda avertismentelor de boicot. „Mesajul e unul de incluziune și diversitate”

Steaguri în culorile Rusiei fluturate în tribune la un meci de hochei pe gheață. Credit foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Sportivii ruși și belaruși vor putea concura la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 cu drapelul și cu imnul național, ca urmare a deciziei Adunării Generale a Comitetului Paralimpic Internațional (IPC), a anunțat luni președintele acestui for.

Alocarea de către IPC a 10 locuri combinate pentru sportivii ruși și belaruși a generat o furtună înaintea Jocurilor, ținând cont de tensiunea existentă la nivel internațional pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina, consemnează agențiile Reuters și Agerpres.

„Decizia nu poate fi întoarsă de consiliul de conducere sau de către mine”, a spus președintele IPC, Andrew Parsons, într-o conferință de presă, la Allianz Tower din Milano.

Cehia, solidară cu Ucraina

După acest anunț, Ucraina a spus că echipa sa va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano-Cortina, din 6 martie de la Verona.

Comitetul Paralimpic Ceh a emis un comunicat similar în semn de solidaritate cu Ucraina, iar oficialii polonezi, de asemenea, vor refuza participarea.

Rusia cere ca sportul să nu fie amestecat cu politica. „O ofensă pentru cei cu dizabilități”

Andrew Parsons a cerut sportivilor Ucrainei să participe la ceremonie.

„Mesajul pe care vrem să-l transmitem este unul de incluziune și de diversitate. Îi încurajăm să participe, dar dacă ei nu vor, vom respecta decizia lor”, a mai spus Parsons.

Acesta a adăugat că IPC nu a primit vreo comunicare oficială privind alte retrageri suplimentare de la ceremonia de deschidere.

„De ceea ce mă tem este faptul că uneori aceste situații pot fi politizate”, a spus el.

Rusia, care a fost exclusă de la multe dintre disciplinele sportive pe fondul invaziei din Ucraina, a spus că este greșit să fie amestecat sportul cu politica, iar țintirea sportivilor cu dizabilități este o ofensă.

Belarus a primit patru locuri în probele de para schi fond, iar Rusia are alocate două locuri la para schi alpin, două la para schi fond și două la para snowboard.

Italia cere IPC să revină asupra deciziei

Guvernul italian nu este de acord cu decizia IPC și a cerut consiliului de conducere să revină asupra ei.

Parsons a spus că este în desfășurare un dialog cu țara gazdă, iar el speră să reducă impactul pozițiilor divergente asigurând în același timp că sportivii au beneficiat de cel mai bun mediu posibil pentru a concura.

Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 vor avea loc în perioada 6-15 martie.