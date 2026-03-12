România a construit mai puține locuințe în 2025. Rămânem țara cu 2,5 milioane de case goale

Blocuri de locuințe în Bucureștiul văzut de sus. Sursa foto: Dreamstime.com

România a construit puțin mai puține locuințe în 2025 decât în anul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Totuși, în ultimele luni ale anului, construcțiile au accelerat ușor.

Câte locuințe s-au construit în 2025

În 2025 au fost terminate 59.062 de locuințe în toată țara, adică cu aproape 2.000 de locuințe mai puțin decât în 2024, ceea ce arată o ușoară încetinire a construcțiilor.

Chiar și așa, finalul anului a fost mai bun decât anul anterior.

În trimestrul IV din 2025 (octombrie–decembrie) au fost finalizate 18.740 locuințe, cu 73 mai multe decât în aceeași perioadă din 2024

Cu alte cuvinte, piața construcțiilor rezidențiale a crescut ușor spre finalul anului, după un an mai slab.

Unde s-au construit locuințele

Majoritatea locuințelor noi au fost construite în orașe.

În ultimul trimestru din 2025, 52% din locuințe au fost construite în mediul urban și 48% în mediul rural

Datele INS mai arată foarte clar că aproape toate locuințele (95%) sunt construite din bani privați.

Comparativ cu anul anterior, locuințele construite din bani privați au crescut, iar locuințele construite din bani publici au scăzut

Cu alte cuvinte, statul construiește foarte puține locuințe în România, iar piața este dominată aproape complet de investițiile private.

În ce regiuni s-au construit cele mai multe locuințe

Evoluția construcțiilor diferă mult de la o regiune la alta.

Comparativ cu trimestrul IV 2024, numărul locuințelor finalizate a crescut în Nord-Est (+460 locuințe), Centru (+182), Nord-Vest (+39) și Sud-Vest Oltenia (+34)

În schimb, construcțiile au scăzut în Vest (−268 locuințe), Sud-Muntenia (−184), București-Ilfov (−134) și Sud-Est (−56)

Aceasta arată că dezvoltarea imobiliară nu este uniformă în toată țara.

De câte locuințe ar avea nevoie România

România are aproximativ 9,5–9,7 milioane de locuințe în total. Problema este că peste 2,5 milioane de locuințe sunt declarate neocupate, iar aproximativ un sfert din fondul locativ nu este folosit permanent

Deci, paradoxal, România nu duce lipsă de locuințe. Dar există o mare problemă de locuire

Supraaglomerarea este cea mai mare din UE

România are cea mai mare rată de supraaglomerare din Uniunea Europeană: aproximativ 40% dintre români locuiesc în locuințe supraaglomerate.

Asta înseamnă: prea puține camere pentru numărul de persoane, familii cu copii care împart spații foarte mici

Un alt indicator este deprivarea severă de locuire. Aproape 10% din populație trăiește în locuințe cu probleme grave: lipsă baie/toaletă, acoperiș deteriorat sau supraaglomerare.

Deficitul de locuințe sociale este uriaș

România are aproape cel mai mic fond de locuințe sociale din Europa: doar 16.000 locuințe sociale la nivel național, deși există peste 40.000 de cereri depuse. Adică cererea este de aproximativ 2,5 ori mai mare decât oferta.

Estimările economiștilor

Dacă pui cap la cap toate problemele (supraaglomerare + locuințe precare + cererea socială), mai multe analize estimează că România ar avea nevoie de aproximativ aproximativ 500.000 – 1.000.000 de locuințe adecvate

Paradoxul românesc al locuințelor

România are simultan trei lucruri contradictorii: foarte mulți proprietari (94% dintre români dețin locuința în care stau – cel mai mare procent din UE), foarte multe locuințe goale (peste 2,5 milioane) și foarte multe locuințe supraaglomerate