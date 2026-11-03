Compania care a adus primele trotinete electrice de închiriat în București dezvoltă acum drone pentru armată

O companie românească ce a adus primele trotinete electrice de închiriat pe străzile Bucureștiului, înaintea Lime și Flow, dezvoltă acum drone terestre pentru industria de apărare. În șapte ani, afacerea Wolf-e a trecut de la mobilitate urbană la producția de roboți pentru spitale, iar apoi la vehicule autonome destinate inclusiv misiunilor militare. În spatele acestei transformări se află o echipă de antreprenori și ingineri, printre care Ștefan Toma și fostul bancher Ciprian Păltineanu, implicați încă de la începutul proiectului.

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