Compania OMV va avea un nou șef. Este prima femeie din istoria companiei care ocupă funcția de CEO

Grupul energetic austriac OMV, acţionarul majoritar de la OMV Petrom, a anunţat vineri numirea irlandezei Emma Delaney în funcţia de director general, aceasta devenind prima femeie care va conduce compania listată la bursa de la Viena, informează AFP, preluată de Agerpres.

Emma Delaney, care îi va succeda în funcţie lui Alfred Stern, s-a dovedit drept „cea mai bună candidată în urma procesului internaţional de selecţie” datorită vastei sale experienţe profesionale, a informat OMV într-un comunicat de presă.

Mandatul irlandezei, care începe la 1 septembrie, este de trei ani, cu posibilitatea unei prelungiri de doi ani prin acord reciproc.

Numirea necesită aprobarea consiliului de supraveghere al OMV la următoarea şedinţă, a cărei dată nu a fost încă anunţată.

Dacă va fi confirmată, Emma Delaney „va deveni prima femeie CEO din istoria OMV, oferind companiei o vizibilitate internaţională şi mai mare”, a declarat Edith Hlawati, vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV, în comunicat.

Emma Delaney este în prezent membră a consiliului executiv, responsabilă pentru una dintre cele trei divizii globale ale grupului petrolier britanic BP şi conduce o organizaţie cu peste 50.000 de angajaţi în aproximativ 50 de ţări, a precizat OMV.

Sunt foarte puţine mari companii internaţionale de petrol şi gaze care să aibă la conducere o femeie. Începând cu 1 aprilie, gigantul britanic BP este condus de americanca Meg O’Neill, prima femeie la conducerea uneia dintre marile companii petroliere. De asemenea, Vicki Hollub conduce compania americană Occidental Petroleum.

Grupul austriac OMV Aktiengesellschaft deţine 51,156% din acţiunile OMV Petrom, iar statul român, prin Ministerul Energiei, 20,698%, potrivit datelor afişate de Bursa de la Bucureşti.