Nicușor Dan, după întâlnirea cu delegația OMV Petrom: „România importă aproximativ 80% din țițeiul consumat. Închiderea strâmtorii Ormuz creează dificultăți majore”

Președintele Nicușor Dan a afirmat luni, după o întâlnire la Palatul Cotroceni cu reprezentanții OMV Petrom, că România importă aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern și a avertizat că resursele proprii nu sunt suficiente. „Am convenit că va exista o colaborare și o cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depășească cu bine această perioadă”, a spus șeful Statului.

În cadrul întâlnirii de la Cotroceni, președintele a discutat cu Alfred Stern, președintele Consiliului de Supraveghere OMV Petrom, și cu Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

„Am discutat, desigur, și despre situația actuală a pieței energetice, chiar dacă întâlnirea fusese stabilită înainte de izbucnirea războiului din Iran. Reprezentanții OMV Petrom mi-au prezentat o informare detaliată despre evoluțiile pe termen scurt și mediu, precum și despre scenariile pe care le iau în calcul.

Am abordat și tema prețurilor la combustibili și securitatea aprovizionării. Am convenit că va exista o colaborare și o cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depășească cu bine această nouă perioadă de presiune asupra prețurilor la energie”, a scris Nicușor Dan într-o postare pe X.

Declarațiile vin în contextul în care prețurile la carburanți au crescut în ultimele zile. Vineri, benzina s-a apropiat de pragul de 8,5 lei pe litru, iar motorina de 9 lei pe litru.

Șeful statului a avertizat că blocarea Strâmtorii Ormuz afectează toate statele care depind de importurile de petrol.

„Închiderea strâmtorii Hormuz creează dificultăți majore pentru toate statele importatoare de petrol și combustibili. România are resurse proprii, însă acestea sunt insuficiente, motiv pentru care importăm aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern”, a spus Nicușor Dan.

Primele gaze din Marea Neagră vor fi livrate în 2027

Președintele Nicușor Dan a discutat cu reprezentanții OMV despre evoluția proiectului Neptun Deep din Marea Neagră.

Potrivit lui Nicușor Dan, proiectul „avansează conform graficului” și va urma să livreze primele gaze naturale în 2027.

„Este o investiție de peste 4 miliarde de euro care va consolida securitatea energetică a României și va reduce dependența noastră de importuri. Neptun Deep aproape va dubla producția de gaze a României și va contribui semnificativ la creșterea independenței energetice a țării”, a mai spus Nicușor Dan.