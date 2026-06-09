Companiile aeriene sunt tot mai îngrijorate de un comportament al pasagerilor legat de bagaje

Pasagerii avioanelor pun tot mai des vieți în pericol filmând situații de urgență și recuperându-și bagajele în loc să evacueze aeronavele, au avertizat experți din industrie, unii dintre ei sugerând că ar putea fi necesare amenzi, relatează The Guardian.

Aeronavele sunt proiectate astfel încât să poată fi evacuate complet în 90 de secunde în caz de urgență, însă persoanele care încearcă să își ia bagajele de mână pot întârzia semnificativ evacuarea, blocând ieșirile și culoarele, precum și deteriorând toboganele de evacuare sau provocând răniri.

IATA, organizația mondială a companiilor aeriene, a lansat o campanie de siguranță prin care îi îndeamnă pe pasageri să „salveze o viață, nu un bagaj”. Organizația a lansat campania după ce pe rețelele sociale au apărut numeroase înregistrări ale unor evacuări filmate de pasageri, unele dintre ele arătând persoane care își cărau bagajele din aeronave aflate în flăcări.

Nick Careen, vicepreședinte pentru operațiuni și securitate al IATA, a declarat că principala prioritate este educarea pasagerilor pentru a înțelege că „cel mai important lucru este să își lase în urmă bagajele de mână”. „Trebuie să îi facem să înțeleagă foarte bine acest lucru”, a subliniat el.

Cercetări efectuate în rândul călătorilor din Marea Britanie, Statele Unite, Singapore și Emiratele Arabe Unite au arătat că doar 61% dintre aceștia cunoșteau regulile. „Patru din zece pasageri nici măcar nu își dau seama că se așteaptă de la ei să își lase naibii lucrurile în urmă”, a spus Careen, vorbind la reuniunea anuală a IATA de la Rio de Janeiro.

Companiile aeriene analizează posibilitatea amendării pasagerilor care nu respectă regulile de evacuare

Întrebat dacă susține introducerea unor amenzi, Careen a răspuns: „Da, dacă am putea să le aplicăm. S-ar putea ajunge la asta, deoarece există autorități de reglementare care sunt în favoarea unei astfel de măsuri”.

El a precizat că, deocamdată, companiile aeriene și producătorii nu analizează posibile soluții tehnice, precum blocarea automată a compartimentelor pentru bagaje. Totuși, Careen a adăugat: „Să începem cu educația – apoi va trebui să devenim puțin mai duri, fie prin sancțiuni, fie prin blocarea compartimentelor de deasupra scaunelor”.

Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA) a declarat că observă un număr tot mai mare de pasageri care nu urmează instrucțiunile echipajului în situații de urgență.

Bryan Bedford, administrator al FAA, a spus: „În astfel de momente, respectarea instrucțiunilor este esențială. Pasagerii trebuie să acționeze rapid, să urmeze indicațiile fără ezitare și să își lase toate bunurile în urmă”.

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