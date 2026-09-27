Companiile pe pierdere 3 ani consecutivi, fără contract de serviciu public, ar putea ieși din portofoliul statului – Program de Guvernare

Companiile de stat care înregistrează pierderi în doi ani consecutivi, începând cu anul 2025, vor primi un rating public pe o scală de la A la E, iar la trei ani consecutivi de pierderi, în absența unui contract de serviciu public care să justifice continuarea activității, se poate declanșa ieșirea din portofoliul statului, prevede Programul de Guvernare 2026-2028 cu care cabinetul Siegfried Mureșan speră să obțină vot în Parlament săptămâna viitoare.

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