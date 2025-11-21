Companiile românești Finqware, Questo, Footprints AI și Steepsoft AI sunt în topul start-upurilor de tehnologie cu cea mai mare creștere din regiune, conform Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală. Alte patru start-upuri locale au fost recunoscute la nivel regional

Companiile românești Finqware, Questo, Footprints AI și Steepsoft AI sunt în topul start-upurilor de tehnologie cu cea mai mare creștere din regiune, fiind incluse în categoria principală a clasamentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală 2025. Finqware, care se află pe locul 17, cu o rată de creștere de 1.250%, oferă soluții deautomatizare a activităților de management al numerarului, de contabilitate și de reconciliere a operațiunilor financiare ale companiilor. Questo, care a creat o platformă ce permite explorarea în lumea reală a obiectivelor turistice cu ajutorul unor jocuri create pe baza informațiilor legate de istoria și cultura fiecărei destinații, s-a clasat pe locul 18, cu o rată de creștere de 1.203% înregistrată în perioada 2021-2024. Footprints AI, companie care a dezvoltat o platformă de retail media bazată pe inteligență artificială, ocupă locul 21 cu o rată de creștere de 1.044%. Steepsoft AI, care se află pe locul 28, cu o rată de creștere de 916% în ultimii patru ani,dezvoltă algoritmi personalizați de inteligență artificială (IA) care optimizează performanța și acuratețea în diverse activități, precum analiza predictivă sau procesarea limbajului natural.

La categoria „Impact Stars”, clasamentul regional oferă recunoaștere companiilor românești Cash Club, UNY și Rayscape

De asemenea, start-upul locali Licenseware a fost inclus în categoria „Companies to Watch”, care reunește companiile cu cea mai rapidă dezvoltare în perioada 2022-2024, dar care încă nu îndeplinesc criteriile pentru a intra în principala categorie a topului Fast 50. Compania, care se află pe locul 6, cu o rată de creștere de 331%, oferă soluții pentru managementul licențelor software.

La categoria „Impact Stars”, care premiază competitorii ale căror produse sau servicii au efecte pozitive asupra societății, mediului, diversității sau zonei de inovație în domenii precum fintech, securitate cibernetică, ESG, MedTech/BioTec și apărare, clasamentul Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrală 2025 oferă recunoaștere companiilor românești Cash Club, UNY și Rayscape. Cash Club a creat o aplicație de cashback pentru cumpărături online, UNY a dezvoltatun sistem un sistem de schimbare a bateriilor pentru vehicule electrice ușoare, combinat cu o baterie inteligentă proprietară și o platformă digitală, iar Rayscape oferă soluții bazate pe inteligența artificială pentru interpretarea imaginilor medicale.

„Prezența României la ediția din acest an a programului Fast 50 Europa Centrală, prin cele opt start-upuri – unele dintre ele având un istoric solid și rezultate impresionante în clasament în ani succesivi -, ilustrează potențialul ecosistemului de start-upuri din România, care concurează cu cele din regiune. Suntem încântați să celebrăm succesul acestor companii de tehnologie locale care au avut un parcurs remarcabil în ultimii patru ani și să le oferim recunoașterea meritată pentru angajamentul lor față de inovație și progres continuu în cadrul platformei Fast 50”, a spus Andrei Ionescu, Partener, Consulting Market Leader pentru Deloitte România și coordonatorul programului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală în România.

Companiile de tehnologie cu cea mai mare creștere din Europa Centrală

Câștigătorul principalei categorii a clasamentului, care oferă recunoaștere companiilor de tehnologie înființate în urmă cu cel puțin patru ani și care au cea mai rapidă creștere în Europa Centrală, este Oddin.gg, din Republica Cehă, cu o creștere a veniturilor de 4.267%, care a creat un ecosistem end-to-end de pariuri sportive pentru esports.

Companiile incluse în clasamentul principal din acest an au înregistrat o creștere medie de 1.219%.

Clasamentul din acest an, aflat acum la cea de-a 26-a ediție, este dominat de jucători din domeniul software (31), urmat de domeniile fintech (nouă companii), media și divertisment (șase companii), hardware (trei companii) și sănătate (o companie).

Categoriile „Companies to watch” și „AI Value Driver. CE Rocketship Innovations in GenAI”

Pe lângă categoria principală, care include companiile cu cea mai mare creștere din sectorul tehnologiei, programul Deloitte 2025 Central Europe Technology Fast 50 include și categoria „Companies to watch”, care oferă recunoaștere start-upurilor ce încă nu îndeplinesc criteriile pentru clasamentul principal Fast 50. Prima poziție din această categorie, în care au intrat companii cu venituri de minimum 10.000 de euro în 2022 și 2023 și de cel puțin 30.000 de euro în 2024, i-a revenit start-upului UAB Pulsetto, din Lituania, axat pe îmbunătățirea stării mentale și fizice a oamenilor. Compania a înregistrat o rată de creștere de 5.354%

Categoria „AI Value Driver. CE Rocketship Innovations in GenAI”, prin care Google Cloud oferă recunoaștere companiilor care folosesc inteligența artificială generativă (Gen AI) pentru a obține un impact real asupra afacerii, este dominată anul acesta start-upul pononez Surveily, concentrat pe prevenirea accidentelor la locul de muncă.

Despre Deloitte Central Europe Technology Fast 50

Pentru a fi eligibile pentru principala categoriea competiției Technology Fast 50, companiile trebuie să îndeplinească unele condiții financiare, și anume să aibă un venit operațional anual minim de 50.000 de euro în primii trei ani analizați (2021-2023) și de 100.000 de euro în 2024. De asemenea, acestea trebuie să aibă sediul central în Europa Centrală și să dețină drepturile de proprietate intelectuală sau să fi creat tehnologie patentată.

Anul acesta, Google Cloud este partenerul de tehnologie la nivel regional al programului Fast 50, ediția 2025.

Mai multe informații despre programul Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrală sunt disponibile aici.

