Ungaria e parte din Occident, din UE şi din NATO, transmite liderul opoziţiei, Peter Magyar, la un miting electoral

Liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, Peter Magyar, a subliniat că Ungaria face parte din Occident, din comunitatea europeană şi din NATO, adresându-se duminică la Budapesta la un miting organizat de formaţiunea sa, ce a marcat totodată aniversarea revoluţiei şi războiului de independenţă din 1848-1849.

Iar, potrivit lui Peter Magyar, acest lucru „nu se datorează tratatelor sau clauzelor” legale, ci „faptului că destinul nostru şi moştenirea strămoşilor noştri ne plasează acolo: suntem unguri, în Europa, și care vor să trăiască în pace”, consemnează agenţia maghiară de presă MTI, citată de Agerpres.

„Ca unguri, respingem războiul şi violenţa şi lăsăm frica şi incitarea la război în trecut”, a spus el mulţimii. „Nu ne este frică! Am învăţat de la strămoşii noştri că nimic nu durează pentru totdeauna”, a adăugat el.

Magyar a menţionat că 1848 a fost „despre o alegere fundamentală: să fim sclavi sau liberi, iobagi sau proprietari de pământuri, să ne lăsăm soarta dictată de alţii sau să o controlăm noi înşine, să fim conduşi de putere sau să o stăpânim, să fim supuşi sau cetăţeni”.

Liderul opoziţiei ungare a mai afirmat între altele în discursul său că Tisza urmăreşte să pună capăt privilegiilor moştenite şi să asigure egalitatea în faţa legii, responsabilitatea comună, o libertate autentică a presei şi lipsa cenzurii.

„Întrebarea de atunci era aceeaşi ca astăzi: suntem supuşi sau suntem cetăţeni?”, a spus el.

AFP aminteşte că zeci de mii de oameni au participat la două mitinguri organizate la Budapesta în ziua sărbătorii naţionale care comemorează revolta din 1848 împotriva dominaţiei austriece şi a dinastiei habsburgice, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor legislative din 12 aprilie.

Susţinătorii partidului Fidesz al premierului Viktor Orban au manifestat în cursul dimineţii, iar cei ai opoziţiei conduse de Magyar mai târziu în cursul zilei.