Concluzia lui Merz despre Rusia, după întâlnirea dintre Lavrov și șeful diplomației germane

Întâlnirea între miniștrii german și rus de externe la New York a demonstrat că Rusia „nu este deloc interesată de negocieri serioase” cu privire la Ucraina, a declarat marți cancelarul german Friedrich Merz, citat de AFP.

„Depunem eforturi diplomatice intense”, a declarat cancelarul german într-o conferință de presă la Berlin, invocând întâlnirea surpriză de sâmbătă între Johann Wadephul și Serghei Lavrov înainte de discursul acestuia din urmă în fața Națiunilor Unite.

Aceasta a fost prima întâlnire de acest gen de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022. În prezent, Berlinul este principalul susținător militar al Kievului.

Dar „evaluarea ulterioară a acestei întâlniri de către Rusia a arătat că ea nu este deloc interesată în prezent de negocieri serioase”, a apreciat Friedrich Merz în conferința de presă susținută în comun cu președintele kazah Kasîm-Jomart Tokaev, aflat într-o vizită la Berlin, potrivit Agerpres.

După schimbul de opinii cu Wadephul, Serghei Lavrov a susținut un discurs pe un ton vehement la tribuna ONU, acuzând Europa că se opune păcii în Ucraina și promițând că Moscova își va atinge obiectivele militare în Ucraina „indiferent de circumstanțe”.

„Nu a fost nicio schimbare, dar la final a fost doar batjocură” din partea rusă, a constatat ministrul german al apărării, Boris Pistorius.

„Nu putem decât să facem încă o dată apel către guvernul rus să se așeze la masa negocierilor și să poarte discuții serioase pentru a pune capăt acestui război”, a adăugat Merz.

De asemenea, el a declarat că Rusia „va trebui să plătească prețul” dacă va continua războiul.

Președintele kazah a declarat că „insistă asupra respectării și păstrării principiului integrității teritoriale a tuturor statelor”, iar, referitor la Putin, el l-a numit drept „om de stat excepțional”. În trecut, Tokaev însuși l-a îndemnat pe Putin să pună capăt războiului în Ucraina.

Moscova a bombardat din nou capitala Ucrainei luni, ucigând cel puțin o persoană și rănind mai multe altele, potrivit autorităților.

În aceeași zi, emisarul rus Kirill Dmitriev s-a întâlnit la Washington cu responsabili americani pentru a „continua discuțiile constructive privind o soluționare pașnică a conflictului între Rusia și Ucraina”, potrivit unei surse de la Casa Albă.