Concordia duce firmele românești la masa deciziilor europene și își deschide un birou la Bruxelles

Confederația Patronală Concordia și-a deschis biroul permanent la Bruxelles, o mișcare strategică prin care mediul de afaceri românesc își mută centrul de influență direct în nucleul unde se redactează legislația europeană, arată un comunicat al confederației patronale.

Deschiderea biroului întărește eforturile Concordia de a implica mediul de afaceri din România în formularea politicilor europene, înainte ca acestea să fie adoptate.

„Pentru o companie din Cluj, Iași, Bacău sau Baia Mare, deciziile luate la Bruxelles înseamnă facturi la energie, acces la capital, angajări și șanse de creștere. Vrem ca experiența acestor companii să fie auzită înainte ca deciziile să fie luate”, a declarat Dan Șucu, Președintele Concordia.

Noua structură de reprezentare, condusă de Adelina Dabu, Director Afaceri Europene și Internaționale, Concordia, va acționa ca un canal de dialog instituțional și avertizare timpurie, conectând interesele capitalului românesc cu marile rețele de decizie europene: organizația umbrelă BusinessEurope și confederațiile patronale din celelalte state membre, Comitetul Economic și Social European și instituțiile UE. De asemenea, biroul va coordona relațiile economice ale României la nivel global cu organizațiile din Paris (OCDE – Business at OECD) și Geneva (OIM – IOE).

Ce câștigă companiile românești: Dosarele critice de pe masa de negociere

Miza prezenței permanente la Bruxelles este una financiară și operațională pentru companiile din România. Biroul va urmări proiectele legislative europene și va aduce poziția mediului de afaceri românesc în discuție înainte ca acestea să devină obligatorii, pe dosare prioritare:

• Bugetul UE și finanțarea: O politică de coeziune solidă în bugetul multianual

2028–2034, care să finanțeze în continuare investiții în România și un fond European de Competitivitate care să rămână accesibil companiilor din state membre.

• Simplificarea: Mai puțină birocrație, reguli mai suple și o Piață Unică funcțională, cu accent pe nevoile IMM-urilor.

• Piața muncii: Reguli adaptate viitorului, construite prin dialog social.

• Energia: Politici europene care să asigure prețuri accesibile și predictibile, esențiale pentru competitivitatea industriei.

• OCDE: Susținerea finalizării aderării României, prin activitatea Concordia în Business at OECD, coordonată de la Bruxelles.

România și-a triplat economia în 20 de ani. Fondurile europene trebuie să continue să susțină această creștere

În cei aproape 20 de ani de la aderare, economia României s-a triplat, înregistrând un ritm de creștere de peste două ori mai rapid decât media blocului comunitar. Venitul pe locuitor a redus masiv decalajul față de media UE, urcând de la sub 50% la aproape 80%.

A șasea țară ca populație și a douăsprezecea economie a Uniunii, România își folosește acum această forță de convergență ca argument la masa tratativelor: investițiile europene în est reprezintă un motor de profit care alimentează întregul lanț comercial european.

„Puține țări au parcurs această distanță într-o singură generație. Este una dintre marile povești de convergență ale proiectului european și aceasta trebuie să continue, cu o politică de coeziune solidă pe care mergem la Bruxelles să o apărăm. Aceasta se traduce în proiecte de investiții de care beneficiază toate companiile din România, mici sau mari deopotrivă. Coeziunea nu a fost un proiect de caritate, a fost una dintre cele mai bune investiții ale Europei, cu beneficii împărtășite de la București la Paris, Berlin și Amsterdam.”, a adăugat președintele Concordia.

Referindu-se la nevoia de a consolida competitivitatea economiei europene, Dan Șucu a subliniat importanța menținerii unui echilibru între investițiile care reduc decalajele de dezvoltare dintre statele membre și cele care susțin apariția unor campioni europeni capabili să concureze la nivel global. “Avem nevoie de campioni europeni, fără îndoială. Dar, la fel ca în fotbal, talent există peste tot. Ceea ce lipsește sunt condițiile pentru a-l dezvolta. Ai nevoie de academii puternice, infrastructură bună și un drum clar către performanță. Fondurile de coeziune ajută la construirea acestei baze. Finanțarea pentru competitivitate ajută talentul să ajungă la cel mai înalt nivel. Europa are nevoie de ambele dacă vrem să avem mai multe echipe capabile să concureze cu cei mai buni la nivel mondial.”

Mecanismul de lucru: Cum ajung problemele din teritoriu direct la Bruxelles

Pentru a transforma semnalele economice din fabricile și birourile din România în propuneri concrete la nivel european, Concordia va utiliza o rețea extinsă de reprezentare și parteneriate. Organizația, care deține deja patru reprezentanți în Comitetul Economic și Social European (CESE), va lucra integrat cu structurile BusinessEurope și va construi coaliții alături de confederațiile din alte state pe interese economice comune.

„Biroul de la Bruxelles va fi o punte în ambele sensuri: aducem la masa europeană datele și experiența companiilor românești și aducem acasă, din timp, informația despre regulile care urmează, reprezentând interesele pe aceste dosare în capitala UE. Invităm membrii și partenerii să ne considere primul punct de contact pentru tot ce ține de politica europeană”, arată Adelina Dabu, Director Afaceri Europene și Internaționale, Concordia.

Concordia lansează un apel către companiile românești să integreze analiza afacerilor europene în strategia lor curentă și să ofere contribuții concrete biroului din Bruxelles, transformând astfel probleme și oportunități locale în priorități de negociere europeană.