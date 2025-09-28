Condamnare la moarte pentru un fost ministru chinez, acuzat că a luat mită de zeci de milioane de euro

Fostul ministru chinez al Agriculturii Tang Renjian a fost condamnat la moarte pentru corupție, cu o suspendare de doi ani a execuției, decizie luată de un tribunal din nord-estul Chinei, informează AFP.

Tang a primit șpăgi în bani și bunuri care ajung la mai bine de 268 milioane de yuani (32 de milioane de euro) între 2007 și 2024, se arată într-un comunicat al tribunalului popular din Changchun, din provincia Jilin.

Aceste șpăgi „au provocat daune deosebit de grave intereselor statului și poporului și justifică pedeapsa cu moartea”, se spune în comunicatul în care mai precizează că acuzatul și-a recunoscut „crimele” și a exprimat remușcări.

Această condamnare este ultima dintr-o vastă campanie împotriva corupției demarată de președintele chinez Xi Jinping, care a dus la demiterea mai multor personalități de rang înalt.

Susținătorii acestei campanii afirmă că ea favorizează o guvernanță ireproșabilă, însă detractorii susțin că acordă președintelui puterea de a-și îndepărta rivalii politici.

Înainte de a fi ministru al Agriculturii (2020-2024), Tang a fost guvernator al provinciei Gansu (nord-vest) și vicepreședinte al regiunii autonome Guangxi (sud).

Dizgrația sa survine după anchete similare de corupție care i-au vizat pe foștii miniștri ai Apărării Li Shangfu și Wei Fenghe.

Li a fost demis din funcție după numai șapte luni de la preluarea ei, apoi exclus din Partidul Comunist Chinez pentru infracțiuni, îndeosebi suspiciuni de corupție.

Succesorul său, Dong Jun, actualul ministru al Apărării, a fost și el cercetat într-o anchetă de corupție.