Condamnat la 24 de ani de închisoare pentru corupție. Fost ministru din Spania primea plăți lunare, vacanțe cu familia, favoruri pentru amantele sale și chiar plata unor prostituate

Fostul ministru spaniol al transporturilor José Luis Abalos, personaj cheie în ascensiunea la putere a prim-ministrului socialist Pedro Sanchez și fostă mână dreapta a acestuia, a fost condamnat luni la 24 de ani de detenție pentru infracțiuni de corupție, a anunțat Tribunalul Suprem de la Madrid, transmite AFP, citată de Agerpres.

‘Tribunalul Suprem condamnă pe fostul ministru José Luis Abalos la 24 ani de închisoare și pe Koldo Garcia (fost consilier al lui Abalos, n.r.) la 19 ani pentru infracțiunile de apartenență la un grup infracțional, de corupție, de deturnare de fonduri publice și de trafic de influență’, a precizat instanța într-un comunicat.

Cei doi se află în detenție provizorie.

José Luis Abalos, fostul său consilier Koldo Garcia și omul de afaceri Victor de Aldama au compărut pe banca acuzaților pentru prezumtivă corupție la achiziția a milioane de măști în timpul pandemiei, precum și pentru alte nereguli.

Verdictul, ‘adoptat în unanimitate’, ‘a concluzionat că cei trei inculpați au format un grup infracțional organizat cu o împărțire a atribuțiilor și care a comis infracțiuni grave de corupție’, a precizat tribunalul.

În schimbul atribuirii contractelor, Abalos ar fi obținut, potrivit acuzării, plăți lunare, vacanțe cu familia, favoruri pentru amantele sale și chiar plata unor prostituate.

Omul de afaceri Victor de Aldama a primit o pedeapsă de 4 ani și jumătate, dar cu suspendare în schimbul cooperării sale cu anchetatorii.

Fostul ministru Abalos a fost o figură centrală în ascensiunea lui Pedro Sanchez și era personajul cel mai puternic al PSOE pe când deținea funcția de secretar al partidului, înainte de izbucnirea scandalului.

În timpul audierii sale în instanță, Victor de Aldama a susținut că prim-ministrul Pedro Sanchez era liderul ‘bandei organizate’ și că Partidul Socialist (PSOE), condus de prim-ministru din 2017, a beneficiat de finanțare ilegală prin intermediul acestor comisioane.

Aflat în vizorul opoziției, Pedro Sanchez a negat în mod constant orice legătură între cei trei inculpați și banii cheltuiți de partidul său, și a negat că ar fi avut cunoștință despre activitățile lor frauduloase