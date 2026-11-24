Victor Angelescu, președintele lui Rapid, a anunțat că clubul dorește să continue colaborarea cu portarul Marian Aioani, însă prelungirea contractului depinde de rezultatele echipei și de condițiile financiare.

Portarul în vârstă de 27 de ani a ajuns în Giulești la începutul anului 2024, de la Farul. Contractul său se apropie de ultimele șase luni, iar dacă nu va semna o prelungire, ar putea pleca liber de contract.

„Din punctul meu de vedere, dacă noi reuşim să ne îndeplinim obiectivul şi să mergem în cupele europene, eu aş vrea ca Aioani să rămână. Trebuie să negociem, să vedem dacă putem să ne înţelegem şi în ce condiţii rămâne. Nu cred că Rapidul s-ar putea baza doar pe doi portari under şi să nu aibă niciun portar peste vârstă în lot”, a spus Nicolescu, potrivit primasport.ro.

Victor Angelescu a mai spus că Rapid este mulțumită de prestațiile portarului și își dorește să îi prelungească înțelegerea. Totuși, cele două părți trebuie să ajungă la un acord privind salariul.

„Eu am spus-o direct. Suntem mulţumiţi de Marian, este unul dintre cei mai buni portari din prima ligă. Noi ne dorim să prelungim, dar trebuie să fie şi el de acord şi să fie în nişte termeni în care el să fie mulţumit cu ce câştigă şi noi cu ce plătim. Dacă se va întâmpla, foarte bine, dacă nu, vom aduce alt portar”.

În acest sezon, Aioani a bifat 12 partide în poarta Rapidului: a încasat 6 goluri, dar a scăpat fără gol primit în 6 meciuri.