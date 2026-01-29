Conduita corectă a terțului poprit

În cuprinsul prezentului articol, dorim să propunem o soluție unei probleme delicate cu care se pot confrunta persoanele care dobândesc calitatea de terț poprit al unui debitor împotriva căruia sunt demarate mai multe proceduri de executare silită.

În practică, sunt frecvente situațiile în care executorul judecătoresc, după ce comunică adresa de înființare a popririi asupra tuturor sumelor de bani pe care terțul poprit le datorează debitorului, solicită consemnarea sumelor de bani în temeiul art. 787 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., fără să aibă în vedere posibilitatea ca împotriva aceluiași debitor să fi fost constituite mai multe dosare de executare. În acest caz, dacă aceeași persoană are calitatea de terț poprit în mai multe dosare de executare, aceasta se lovește de problema de a adopta conduita corectă în cazul în care valoarea totală a sumelor pentru care s-a dispus poprirea în toate aceste dosare de executare depășește suma urmăribilă datorată debitorului de terțul poprit.

Răspunsul la această problemă prezintă o importanță practică deosebită, întrucât sunt frecvente situațiile în care executorii judecătorești ignoră această ipoteză și solicită oricum consemnarea sumelor datorate, făcând trimitere și la prevederile art. 787 alin. (2) C. proc. civ. Prin invocarea acestor dispoziții, se susține că terțul poprit are obligația de a consemna suma de bani la dispoziția oricărui executor judecătoresc dintre cei care au instituit poprirea, comunicând datele de identificare și creanțele deținute de ceilalți creditori.

În aceste condiții, terțul poprit este supus riscului unei acțiuni prin care creditorul solicită validarea popririi pentru neîndeplinirea obligațiilor instituite de art. 787 alin. (1) și (2) C. proc. civ..

Apreciem că orice astfel de demers judiciar inițiat de creditor ar fi neîntemeiat, întrucât nu are în vedere situația particulară în care sumele pentru care s-a dispus înființarea popririi în mai multe dosare de executare depășesc valoarea datoriei terțului poprit față de debitor.

Pentru această ipoteză sunt aplicabile dispozițiile art. 789 C. proc. civ, potrivit cărora:

(1) În cazul în care sunt înființate mai multe popriri și sumele pentru care s-a dispus înființarea popririi depășesc suma urmăribilă din veniturile debitorului, terțul poprit, în termenul prevăzut la art. 787 alin. (1), va reține și va consemna suma urmăribilă, înștiințându-i pe executorii judecătorești care au înființat popririle, dispozițiile art. 654 aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Distribuirea se va face de către executorul judecătoresc competent, potrivit dispoziţiilor art. 864 și următoarele.

În situația avută în vedere de acest text, terțul poprit este obligat doar să indisponibilizeze suma de bani datorată debitorului până când instanța de executare, la cererea oricăruia dintre executorii judecătorești sau a persoanei interesate va dispune conexarea executărilor, conform art. 654 C. proc. civ. Doar ulterior terțul poprit trebuie să consemneze suma la dispoziția executorului judecătoresc competent.

Acest mecanism este pe deplin justificat în ipoteza în care valoarea totală a creanțelor pentru care s-a instituit poprirea depășește suma datorată de terțul poprit, pentru a nu se ajunge în situația în care anumiți creditori să fie prejudiciați. Într-adevăr, dacă s-ar admite posibilitatea de a dispune validarea popririi în favoarea unui singur creditor care deține o creanță ce depășește suma datorată de terțul poprit, s-ar ajunge la situația în care ceilalți creditori să nu mai poată valorifica nimic.

De aceea, terțul poprit nu are posibilitatea să aleagă cărui executor îi consemnează suma de bani, acesta fiind obligat doar să o indisponibilizeze și să înștiințeze fiecare executor de numele și întinderea creanțelor celorlalți creditori, învederând că valoarea totală depășește suma datorată debitorului.

Precizăm că interpretarea pe care o propunem a fost confirmată și în practica instanțelor judecătorești, inclusiv la nivelul Tribunalului București: “Tribunalul reţine că, din adresele şi înscrisurile de la dosar rezultă că terţul poprit a înştiinţat executorul judecătoresc că asupra sumelor de bani datorate debitoarei, erau deja înfiinţate mai multe popriri în dosare de executare distincte, instrumentate de executori diferiţi, iar cuantumul total al sumelor poprite depăşea limita creanţei pe care terţul o datora debitoarei.(f. 46, dosar fond). În aceste condiţii sunt aplicabile dispoziţiile art. 789 C.proc.civ., care reglementează situaţia concursului de popriri asupra aceleiaşi creanţe, terţul poprit având obligaţia de a indisponibiliza sumele şi de a înștiința cu privire la existenţa urmăririlor concurente, fără a putea proceda, din proprie iniţiativă, la alocarea ori distribuirea sumelor între creditori, distribuirea sumelor fiind atributul executorului judecătoresc după conexarea dosarelor de executare ( art. 654 şi art. 864 C.proc.civ.).”

“Întrucât asupra conturilor debitoarei sunt înființate şi alte popriri, terțul a adus la cunoştinţa executorului această împrejurare, în conformitate cu prevederile art. 786 alin. 2 Cod procedură civilă, fiind indicați ceilalți creditori și sumele poprite de aceștia, obligație impusă de norma legală menţionată.

Din acest moment sunt incidente dispozițiile art. 653Cod procedură civilă, referitoare la conexarea executărilor, însă un terț poprit nu are atribuții în această materie, competența aparținând instanței de executare, care va fi sesizată de persoana interesată sau de oricare dintre executori. De asemenea, distribuirea nu o face terțul poprit, ci executorul judecătoresc competent, conform art. 863Cod procedură civilă, text de lege la care face trimitere art. 788 alin. 2 Cod procedură civilă.”

În concluzie, recomandăm operatorilor economici față de care se înființează poprirea: (i) să comunice executorului judecătoresc dacă împotriva debitorului sunt demarate mai multe proceduri de executare silită în care au calitatea de terț, (ii) să indisponibilizeze sumele de bani datorate debitorului, (iii) să indice toate dosarele de executare în care au calitatea de terț poprit inclusiv data înființării și suma pentru care s-a instituit poprirea. Aceștia nu au obligația să consemneze sumele datorate la dispoziția executorului judecătoresc, putând invoca argumentele anterior menționate pentru a se apăra în cadrul unei cereri de validare a popririi demarate de creditor.

Un articol semnat de Dan-Rareș Răducanu, Senior Partner – rraducanu@stoica-asociatii.ro – și de Mircea Vasile, Associate – mvasile@stoica-asociatii.ro – STOICA & ASOCIAȚII

Articol susținut de STOICA & ASOCIAȚII