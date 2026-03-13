Cazinoul din Constanța a deschis două expoziții de excepție în parteneriat cu Art Safari

În premieră de la inaugurarea din mai 2025, Cazinoul din Constanța, emblemă pentru arhitectura antebelică Art Nouveau și clădirea simbol de pe litoralul Mării Negre, în parteneriat cu Art Safari, cel mai important eveniment dedicat artei din România, anunță deschiderea a două expoziții unice pentru scena de artă locală:

EA: Regina și Marea, Sala Oglinzilor, Cazinoul din Constanța, 13 martie – 20 septembrie 2026

Sea Sisters. Povești la malul mării, expoziție-satelit de artă contemporană, Galeria de Artă, Str. Ștefan cel Mare 15, Constanța, începând cu 13 martie, 2026.

Expoziția EA: Regina și Marea explorează relația profundă pe care cea mai iubită suverană a României a avut-o cu Marea Neagră. Pentru Regina Maria, marea a fost mereu o prezență vie, o sursă de inspirație și echilibru interior. Pe malurile ei, regina s-a bucurat de unele dintre cele mai frumoase momente ale vieții sale.

Ea. Regina și marea

În premieră, expoziția prezintă publicului o serie de obiecte personale ale Reginei Maria care recreează atmosfera intimă a reședințelor de la malul mării, obiecte decorative, vestimentare, bijuterii sau alte obiecte de uz personal. De asemenea, printre exponate se numără lucrări de artă, împrumuturi din colecții particulare, dar și din colecții muzeale.

Reședința de la Balcic, construită între 1925 și 1930, i-a devenit refugiu preferat. Era locul unde se retrăgea departe de rigorile Curții și unde se simțea cu adevărat liberă. Aflată pe țărmul sudic al Mării Negre, în Cadrilaterul de atunci, reședința îmbina elemente orientale cu arhitectura locală, reflectând gustul său eclectic. Aici, regina își petrecea verile înconjurată de grădini luxuriante și valurile mării, scriind, meditând și primind oaspeți apropiați sufletului ei.

Până să fie construită reședința de la Balcic, refugiul de la mare al reginei era la Cara Dalga („Valul Negru”), așezământ regal pe care l-a dăruit apoi Principesei Elena, nora sa și mama viitorului Rege Mihai. Până în ziua de astăzi, vila aflată chiar pe faleza plajei din Mamaia, construită după planurile arhitectului Mario Stoppa, rămâne o clădire simbol pentru litoralul românesc. De altfel, expoziția are loc la 100 de ani de la construirea reședinței regale de la Mamaia.

Ioana Ciocan, Art Safari – Sea Sisters

Sea Sisters. Povești la malul mării

Expoziția de artă contemporană-satelit, Sea Sisters. Povești la malul mării, reunește artiste care au o relație aparte cu spațiul dobrogean și țărmul Mării Negre. Demersul continuă și aduce în prezent ideea de patronaj acordat de Regina Maria artistelor din România, coagulate în mișcarea Asociația Femeilor Pictore și Sculptore. Asociația a fost înființată în anul 1916, la București, de artistele Cecilia Cuţescu-Storck și Olga Greceanu, cu susţinerea Reginei Maria și a fost una dintre cele mai importante inițiative dedicate afirmării artistelor în perioada interbelică.

Artistele prezente în expoziția de la malul mării sunt Ana Bănică, Irina Dragomir, Mădălina Andronic, Nadina Stoica, Mimi Pleșoioanu, Anca Benera, Iuliana Vîslan, Ecaterina Vrana, Ana Chiorean, Alina Aldea, Ana TN Bănică, Magda Pelmuș, Roxana Benea, Flavia Lupu, Alexandra Tudosia, Carmen Marin, Adriana Hodorcă și Alexandra Grigore.

Expoziția satelit inaugurează și spațiul Galeriei de Artă din Constanța din centrul orașului, redeschis publicului în urma unui proces complet de reamenajare.

Mai multe detalii despre conținutul expozițional și program sunt disponibile pe website-ul oficial al Cazinoului din Constanța, www.cazinoul.com și pe www.artsafari.ro.

Despre Cazinoul din Constanța

De la redeschiderea oficială a Cazinoului din Constanța, pe 21 mai 2025, peste 210.000 de vizitatori au trecut pragul clădirii emblematice de la malul mării. Cu un program cultural divers și atractiv, Cazinoul devine un reper al vieții culturale din România, deschis publicului local și internațional.

Despre Art Safari

Art Safari, proiect cultural național strategic, este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Organizator anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 18-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale, precum și cu colecționarii privați, ample expoziții care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu și expoziții de artă contemporană. Având o puternică latură educaţională, misiunea este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, precum metroul bucureștean. În cele 17 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii: artsafari.ro.

Parteneriat media