Conferința Anuală M&A PwC 2026: Într-o piață tot mai selectivă, pregătirea riguroasă pentru exit nu mai este opțională

Într-o piață în continuă schimbare, în care volatilitatea macroeconomică, riscurile geopolitice și transformările tehnologice accelerate au devenit norma, pregătirea pentru un exit nu mai este opțională, ci o condiție esențială pentru succes. Anul 2025 a demonstrat acest lucru: a fost anul megadeal-urilor și al exit-urilor de succes pe piața românească, un an în care fondurile de private equity au investit activ și în care companiile bine pregătite au atras evaluări solide și competiție între cumpărători, conform participanților la Conferința Anuală PwC România M&A 2026.

Evoluțiile și perspectivele pieței de M&A din România au fost dezbătute de Dinu Bumbăcea, Partener și Liderul departamentului pentru consultanță în afaceri al PwC România, George Ureche, Partener PwC România, Cornelia Bumbăcea, Partener PwC România, Anda Rojanschi, Partener D&B David și Baias, Andreea Bistriceanu, Director PwC România, Claudiu Simionescu, Director PwC România, și invitații lor Laurențiu Ispir, Partener Booster Capital, Voicu Oprean, CEO and Founder AROBS, Lăcrămioara Deaconu, Country Manager OX2 Capital România, Bogdan Bunea, Principal MidEuropa Partners, Ana-Maria Pascu, M&A Director Regina Maria, Simona Gemeneanu, Co-Fondator Morphosis Capital, și Cornel Marian, Partener Oresa Ventures.

Principalele declarații:

Cornelia Bumbăcea, Partener Deals, PwC România

Anul 2025 a fost un an de referință pentru piața de M&A din România. A fost anul megadeal-urilor și al exit-urilor de succes, un an în care fondurile de private equity și venture capital au continuat să investească activ, cheltuind parțial cele aproximativ 250 de milioane de euro atrase în anul record 2024 și atrăgând, în paralel, noi fonduri de aproximativ 180 de milioane de euro destinate exclusiv investițiilor în România.

Pentru PwC, 2025 a fost un an de excelență. Concret, echipele noastre integrate PwC/D&B au fost implicate în peste 30 de tranzacții semnate sau finalizate — 20 cu investitori strategici și 10 cu fonduri de private equity, dintre care 6 exit-uri de succes, inclusiv megadeal-urile anului. În prezent, suntem angajați în alte 11 tranzacții în curs de semnare și încă 10 aflate în fază incipientă. Desigur, nu toate tranzacțiile ajung la finalizare: din cele peste 60 în care am fost implicați anul trecut, unele s-au semnat, altele sunt în derulare, iar altele au fost amânate sau anulate — realitatea firească a unei piețe complexe.

Abordarea noastră este construită ca o platformă integrată de tip one-stop-shop, reunind peste 80 de profesioniști din multiple discipline — financiar, comercial, operațional, fiscal, juridic și de reglementare — care colaborează eficient în fiecare etapă a tranzacției, de la faza incipientă până la finalizare și integrarea post-tranzacție.

Anda Rojanschi, Partener D&B David și Baias

Într-o piață în care schimbarea este continuă, pregătirea pentru exit nu mai este opțională, ci condiția sine qua non a unui exit reușit. Tranzacțiile M&A se desfășoară astăzi într-un mediu macroeconomic volatil, marcat de riscuri geopolitice, transformări tehnologice accelerate și reglementări tot mai complexe — de la cele privind inteligența artificială și securitatea cibernetică, până la cele fiscale. În acest context, cumpărătorii sunt mult mai selectivi: un business nepregătit pierde imediat din credibilitate, în timp ce companiile bine pregătite atrag evaluări solide și competiție între cumpărători. Pregătirea devine astfel un avantaj competitiv real: generează încredere pentru investitori, creează valoare suplimentară pentru vânzători, permite adresarea din timp a riscurilor și asigură un proces eficient care valorifică momentul oportun al pieței.

Din perspectiva tipologiei tranzacțiilor, atât investitorii strategici, cât și fondurile de private equity au menținut un ritm solid al investițiilor, investitorii strategici dominând ca principală categorie de achizitori în cadrul exit-urilor de PE. Modelele de exit s-au diversificat – de la exit-uri integrale la cele parțiale, cu reinvestire sau co-investiții – iar durata de deținere variază semnificativ, majoritatea situându-se între 6 și 12 ani. Totodată, procesele de tranzacție au fost influențate de procedurile Consiliului Concurenței, atât din perspectiva controlului concentrărilor economice, cât și a controlului investițiilor străine, cu impact asupra duratei și mecanismului finalizării tranzacțiilor.

Andreea Bistriceanu, Director PwC România

Într-un context de business complex, atât local, cât și global, discuția nu mai este doar dacă pregătim un exit, ci de ce, când și cine îl pregătește. Pregătirea pentru un exit — ceea ce numim Exit Readiness — nu ar trebui să fie niciodată un simplu set de documente adunate pe ultima sută de metri înainte de a demara un proces de M&A. Când vorbim despre pregătirea unui exit, vorbim, de fapt, despre capacitatea unui business de a inspira încredere și credibilitate, de a atrage investitori serioși și de a demonstra că viitorul companiei este sustenabil și atractiv. Investitorii nu cumpără doar activele unei companii, ci cumpără încrederea că businessul va performa și se va dezvolta și după tranzacție.

Pregătirea se construiește pe trei piloni esențiali: pilonul financiar-strategic, adică o narațiune financiară coerentă, cu rezultate istorice clare și un plan de afaceri care demonstrează concret de unde vine și cum se susține creșterea; pilonul structural, care include informații și documente complete, un perimetru al tranzacției bine definit și o gestionare atentă a tuturor stakeholderilor; și pilonul operațional, respectiv disciplina în execuție, guvernanța și scalabilitatea proceselor, care arată investitorilor un business construit pe mecanisme solide, nu pe improvizație. Împreună, aceste elemente reduc riscurile percepute și maximizează șansele vânzătorilor pentru un exit rapid, ordonat și o ofertă comercială atractivă.

Claudiu Simionescu, Director PwC România

Exitul nu este responsabilitatea unei singure persoane, ci un joc de echipă, în care fiecare rol influențează direct rezultatul final. Totul începe cu acționarii, cei care setează direcția si obiectivele, decid momentul și tipul de tranzacție urmărită. Managementul explică performanța trecută și sustenabilitatea ambițiilor de creștere. Investitorii — fie strategici, fie financiari — aduc o perspectivă externă, compară businessul cu repere din piață și trasează ce trebuie consolidat pentru a maximiza valoarea, iar consultanții structurează procesul, gestionează riscurile și coordonează pregătirea procesului de due diligence și a documentației tranzacționale. Când toate aceste roluri sunt aliniate, exitul devine nu doar posibil, ci optim. Succesul vine din coerență și colaborare.”

