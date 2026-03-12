Cum răspunde Cristina Chiriac, propunerea pentru procuror general al României, că a ținut la sertar probele care dovedeau abuzurile sexuale ale fostului episcop de Huși

Actuala șefă a DNA Iași, Cristina Chiriac, propusă de ministrul PSD al Justiției Radu Marinescu la conducerea Parchetului General, a spus joi, în timpul interviului susținut în fața Secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, că nu își reproșează nimic în legătură cu instrumentarea dosarului episcopului de Huși, Corneliu Bîrlădeanu, pe numele de mirean Cornel Onilă.

Cristina Chiriac a fost acuzată că în 2017, când a instrumentat un dosar de șantaj în care victimă era fostul episcop al Hușilor, Cornel Onilă, nu a predat probele video care îl surprindeau pe episcop în timp ce întreținea relații sexuale cu elevii de la seminar și nu a disjuns cauza către parchetul care avea competentă în soluționarea faptelor de abuz sexual.

Ancheta care a dus la condamnarea lui Onilă a fost redeschisă după trei ani, în urma unei investigații de presă documentată de jurnaliștii platformei independente Să fie lumină.

Împotriva Cristinei Chiriac, a fost depusă o plângere de către un fost polițist judiciar din DNA Iași, care o acuza de omisiunea sesizării și favorizarea infractorului, însă fără nicio urmare.

Până acum, șefa DNA Iași nu a ieșit niciodată public pentru a răspunde acuzațiilor.

Răspuns scurt, fără explicații

În timpul interviului de joi, procurorul CSM Claudiu Sandu i-a cerut Cristinei Chiriac să clarifice acest episod care a vizat „un înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române”, subliniind că îngrijorarea opiniei publice este una legitimă.

„Cred că ar trebui să lămurim anumite aspecte care au stârnit îngrijorări publice, și anume că s-au ținut anumite probe la dosar și nu ați disjuns cauza”, a solicitat procurorul Claudiu Sandu.

Răspunsul Cristinei Chiriac a fost unul scurt, fără explicații clare.

„Decizia a fost conform legii și raportat exclusiv la probatoriul existent în acel dosar”, a răspuns procuroarea Chiriac.

„Nu aveți ce se vă reproșați?”, a continuat fostul vicepreședinte CSM.

„Nu”, a răspuns Cristina Chiriac.

Cristina Chiriac a participat la concurs alături de procurorul militar Bogdan Pîrlog pentru postul de procuror general, fiind propusă apoi de ministrul Justiției pentru această funcție. Actualul șef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru postul de adjunct al procurorului general.

Și Chiriac și Voineag susțin joi interviurile la CSM, care emite un aviz consultativ motivat, după care aceste propuneri sunt înaintate președintelui Nicușor Dan. Președintele României poate refuza, motivat, numirea în funcțiile de conducere, aducând la cunoștința publicului motivele refuzului. Decretul președintelui de numire în funcție sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul justiției.

De asemenea, în cazul emiterii unui aviz negativ al Secției pentru procurori a CSM, ministrul Justiției organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ și în urma acestui interviu, ministrul Justiției poate continua procedura prin transmiterea către președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere, însoțită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile.