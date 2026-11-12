Confesiunea dinamovistului Dean Zandbergen: „O încercare foarte dificilă. Am slăbit 6 kilograme în 3 zile”

Dean Zandbergen (25 de ani) a avut un drum greu până să ajungă la Dinamo. Atacantul olandez a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de o spitalizare neașteptată și o cădere fizică serioasă, momente care i-au pus cariera la încercare.

Cel mai complicat test fizic și psihic a venit în perioada în care toată lumea stătea în case din cauza COVID-19. Zandbergen s-a îmbolnăvit grav și a ajuns de urgență la spital, iar recuperarea a fost un calvar într-o țară complet blocată.

„Am trecut prin câteva momente dificile în drumul meu spre fotbalul profesionist. Acum câțiva ani m-am îmbolnăvit și am ajuns la spital, unde am stat trei zile. Am slăbit aproximativ șase kilograme în doar trei zile.

Era și COVID în acea perioadă și a fost o perioadă foarte grea. A trebuit să pun din nou kilogramele pierdute, iar antrenamentele erau imposibile, pentru că întreaga țară era închisă. Din punct de vedere mental, a fost o încercare foarte dificilă pentru mine”, a spus Zandbergen, potrivit GSP.ro.

Dean Zandbergen, de la lenea din adolescență la ore suplimentare pe teren

În primii ani, olandezul s-a bazat doar pe calitățile native și a recunoscut deschis că nu-i plăcea să depună efort, până când o discuție tranșantă cu tatăl său i-a schimbat definitiv prioritățile.

„De la o vârstă fragedă știam că am calități pentru fotbal, dar cred că exista ceva care mă împiedica să dau totul. Poate eram puțin prea leneș. Știi cum este la 15-16 ani, nu prea vrei să muncești din greu.

Din fericire, tatăl meu îmi spunea mereu: «Ai ceva în tine, folosește-te de asta!». Pe măsură ce am crescut, parcă s-a produs un declic și m-am dedicat complet fotbalului.

Pe lângă antrenamentele obișnuite, am început să fac și ședințe suplimentare de pregătire, care m-au ajutat foarte mult să mă dezvolt. Acum sunt aici, dar drumul meu spre fotbalul profesionist nu a fost deloc unul ușor”.

Zandbergen a adunat 8 meciuri în tricoul lui Dinamo (605 minute), reușind să marcheze două goluri și să livreze o pasă decisivă.