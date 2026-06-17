Congres extraordinar la PNL, duminică, pentru reconfigurarea conducerii

Liderii PNL au decis să organizeze un Congres extraordinar duminică, de la ora 12:00, la Romexpo, au declarat pentru HotNews surse din partid. Aceleași surse spun că congresul va fi unul de alegeri, inclusiv pentru președintele PNL, urmând să fie reconfigurată toată conducerea partidului.

Decizia a fost luată miercuri, în ședința Biroului Politic Național al PNL, convocat ca prim pas pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid.

Premergător Congresului de duminică, vineri va avea loc Consiliul Național al PNL.

Până la acest moment, nu s-a discutat ca problema excluderii lui Veștea din PNL să fie tranșată în Congresul de duminică, conform surselor HotNews. Decizia este ca Congresul de duminică să fie unul de alegeri, în care să fie votată componența unui nou Birou Politic al PNL. De asemenea, vor fi alegeri pentru funcția de președinte al PNL.

Surse politice spun că Adrian Veștea își va candidatura pentru funcția de președinte al PNL, pentru a-l înlocui pe Bolojan.

Tot în ședința de miercuri a Biroului Permanent, Cătălin Predoiu și-a anunțat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Predoi face parte din grupul anti-Bolojan, care îl susține pe Adrian Veștea și instalarea unui guvern condus de acesta, contrar deciziei conducerii PNL.