Botanic, conopida, varza, broccoli, varza de Bruxelles, gulia și kale-ul sunt aceeași specie, Brassica oleracea. Toate se trag din varza sălbatică de pe coastele Mediteranei, pe care oamenii au cultivat-o selectiv vreme de secole, fiecare după partea plantei pe care o preferau. Pentru conopidă au ales florile. Partea albă și compactă pe care o gătim sunt de fapt muguri florali care nu s-au mai deschis.

Numele românesc vine din grecescul kunupídi. O legumă de iarnă, face Postul Crăciunului să treacă mai ușor.

Elena Bucur gătește cu plăcere și curiozitate pentru ingrediente locale, rețete simple și gusturi puternice. De când s-a mutat într-un sat din Transilvania, îi e mai ușor să țină pasul cu anotimpurile și să învețe tehnici simple de la oamenii din jurul ei, pentru că gătitul pentru familie este o parte importantă a zilei.

Pentru HotNews Food, ne povestește, într-o serie, despre experimentele ei cu legume – varză, morcov și tot ce are mai bun de oferit toamna – și cum a învățat să le pună în valoare cu ingrediente puține. Azi, un episod despre experimentele reușite cu conopidă.

La noi, conopida se servea cu maioneză. Prin bucătăriile altora am descoperit-o cu cartofi și condimente indiene, cu mere într-o supă și rumenită cu chimion și tahini. Dau mai departe trei combinații pe care le-am păstrat.

Unul dintre primele momente în care mi-am dat seama că fiecare familie mănâncă altceva, a fost când am început să merg în vizită la prietene. Nu în vizitele oficiale, cu părinții, unde meniul era cam același peste tot: sarmale, salată de boeuf, friptură cu cartofi, piftie. Le știți, meniurile standard după ocazie și anotimp.

În vizitele fără părinți am descoperit mâncarea de zi cu zi. Pe lângă faptul că salata de boeuf sau drobul fiecăruia avea alt gust, unele familii foloseau legume care la noi acasă nu prea se pomeneau. Prima surpriză a fost conopida. La noi apărea în murături sau foarte rar cu usturoi și maioneză. Mama încercase și un sufleu, dar eu și tata am strâmbat din nas, așa că renunțase. Avea deja două întrebuințări pentru conopidă, ni se păreau suficiente.

La prietena mea I. am mâncat pentru prima oară pui cu conopidă.

— Cum îl faceți? am întrebat-o pe mama ei.

— Păi, ca pe orice mâncare: călesc o ceapă cu usturoi, pun o foaie de dafin, puiul tăiat (să se facă mai repede), bulion și, spre sfârșit, conopida buchețele.

Acel „ca pe orice mâncare” presupunea că eu știam deja ceva ce eu de fapt nu știam.

Tocana de conopidă indiană

Între timp am descoperit Aloo Gobi, o mâncare indiană de conopidă cu cartofi, în care ceapa și usturoiul sunt elevate de ghimbir, chimion și turmeric. În varianta mea pun și puțin amestec de curry, iar la final coriandru sau pătrunjel verde. E potrivită și chiar îndrăgită de prietenii vegetarieni sau vegani. Pentru mine rămâne tot o tocană, doar că miroase mai bine în bucătărie.

Pe scurt: Aloo Gobi, conopidă cu cartofi

Ce pun: o conopidă mică, de aproximativ 500 g, 2–3 cartofi, două cepe, 3–4 căței de usturoi, o bucățică cât un deget de ghimbir, două linguri de ulei, două linguri de pastă de tomate sau o jumătate de cană de bulion, o linguriță de amestec de curry, câte o jumătate de linguriță de chimion și turmeric, sare, piper și o mână de coriandru sau pătrunjel. Ardei iute, dacă vreau. Îmi ies 3 porții medii sau două generoase, dacă mâncăm doar asta. Ca garnitură ajunge pentru 4 porții.

Ce fac: dau ceapa tocată prin ulei, adaug condimentele și le amestec câteva secunde, să le aduc la viață, apoi pun usturoiul și ghimbirul mărunțite. Arunc conopida ruptă în buchețele și cartofii tăiați cuburi mici. Adaug pasta de tomate și apă aproape cât să acopere legumele. Fierb la foc mic, și verific din când în când. Dacă lichidul scade înainte să se pătrundă cartofii, mai adaug puțină apă. La final potrivesc de sare și pun verdeața.

Cum știu că e gata: cartofii sunt moi, conopida e pătrunsă, dar încă își păstrează forma, iar sosul a scăzut.

Ce contează: tai cartofii mai mici decât conopida, ca să fie gata cam în același timp. Condimentele trebuie să înceapă să-și elibereze aroma în ulei, fără să se ardă.

Supa britanicului: conopidă, mere și lapte

Dar să ne întoarcem la lucrurile cu puține ingrediente. Un prieten britanic ne-a făcut într-o zi una dintre cele mai bune și neașteptate supe pe care le-am mâncat, supă de conopidă cu mere.

Până atunci nu mă gândisem să le pun în aceeași oală. Merele stăteau cu scorțișoara, conopida cu maioneza.

Pe scurt: supă-cremă de conopidă cu mere

Ce pun: o conopidă medie, 3–4 mere, două cepe, puțin unt, aproximativ un litru de lapte, sare și piper. Apă pentru completat și, dacă am prin casă, un mix de semințe sau alte nuci și alune pentru servit. Îmi ies 5 porții mari.

Ce fac: înmoi ceapa tocată în unt topit în oala în care fac supa, apoi adaug merele tăiate cubulețe și conopida ruptă în buchețele mici, cât de cât egale. Curăț merele de coajă dacă vreau o textură foarte fină. Le las câteva minute să re rumenească în unt, amestecând, apoi torn laptele. Dacă nu acoperă legumele, completez cu apă.

Fierb la foc mic spre mediu, fără clocote puternice, și amestec din când în când, să nu se prindă laptele. Pe plita mea durează cam 40 de minute. Când legumele sunt moi, pasez și potrivesc cu sare și piper. Dacă e prea groasă, mai adaug lichid.

Cum știu că e gata: verific o bucată de conopidă cu furculița, trebuie să intre ușor. Timpii de gătit diferă de la un aragaz la altul, gustați mereu.

Ce contează: merele aduc dulceață și puțină aciditate, în funcție de soi. Dacă sunt foarte mari sau dulci, încep cu mai puține. Supa merge și cu apă sau cu o băutură vegetală neîndulcită, de ovăz ori cocos. Pentru varianta fără lactate înlocuiesc și untul cu ulei. Pun la final semințele, date prin tigaia încinsă, pentru textură și proteină.

Conopidă cu chimion și tahini din tigaie în cuptor

Ce pun: o conopidă medie, 2–3 linguri de ulei, o linguriță de chimion măcinat, sare și piper. Pentru sos: trei linguri de tahini, apă foarte rece, puțină zeamă de lămâie, un cățel mic de usturoi și sare.

Ce fac: rup conopida în buchețele, le spăl și le usuc bine. Le amestec cu ulei, sare și piper, apoi le rumenesc în tigaia încinsă, în mai multe ture dacă e nevoie. Le mut într-o tavă, presar chimionul și le dau la cuptor la 180°C. Încep să verific după 15–20 de minute.

Amestec tahini cu lămâia, usturoiul ras și sarea, apoi adaug treptat apă rece până obțin un sos cremos, care curge din lingură. Textura ideală iese cu cantități egale de apă și tahini. Îl pun peste conopidă la servire.

Cum știu că e gata: conopida e rumenită pe margini, iar furculița intră ușor în partea groasă a buchețelului.

Ce contează: conopida trebuie să fie uscată, ca să nu sară pe voi uleiul din tigaie. Sosul îl adaug la final. Dacă tahini se îngroașă când pun lămâia, continui să amestec și să adaug puțină apă.

La noi, conopida a pornit cu usturoi și maioneză. Între timp i-am mai făcut cunoștință cu unul, cu altul și câteva combinații au rămas în familie.

Voi ce faceți simplu și bun din conopidă?