Conservele de macrou din Marea Britanie nu conțin macrou, se plâng pescarii

Multe produse din conserve de macrou vândute în supermarketurile britanice nu mai conțin pește gras, deoarece îngrijorările legate de sustenabilitate i-au determinat pe comercianții cu amănuntul să îl înlocuiască cu o altă specie, cu o valoare nutrițională mai mică, scrie Financial Times.

Anul trecut, Princes, furnizorul Tesco și J Sainsbury, și-a schimbat gama de macrou de marcă la macrou chilian, care, deși are un nume similar, este un pește complet diferit.

Macroul Jack este o specie de Trachurus care aparține unei familii de pești cunoscute sub numele de Carangidae, în timp ce macroul adevărat aparține familiei Scombridae.

Macroul jack de la Princes conține aproximativ jumătate din cantitatea de omega-3 și cu aproximativ 100 de calorii mai puține la 100 g decât macroul adevărat, conform ambalajului.

Unii clienți s-au plâns, de asemenea, de diferențele de gust și textură, inclusiv oase mai mari și carne mai puțin uleioasă.

„Miroase a metal și are un gust de ton ieftin”, a spus Marcus Ansell, critic de fructe de mare la conservă, care are peste 650.000 de urmăritori pe Instagram, într-un videoclip recent despre macroul de la Lidl.

Lidl a început tranziția către macrou chilian provenit din surse sustenabile . Waitrose a încetat să se aprovizioneze cu macrou proaspăt, invocând îngrijorări legate de pescuitul excesiv, în timp ce produsele conservate sunt eliminate treptat pe măsură ce stocurile existente sunt vândute.

Schimbarea de pe rafturile supermarketurilor vine după o dispută de ani de zile, cunoscută sub numele de „războiul macroului”, la care au participat Marea Britanie, Islanda, Groenlanda, Norvegia, Insulele Feroe, UE și Rusia.

Capturile de macrou din Atlanticul de Nord-Est au depășit cu 39% limitele recomandate de oamenii de știință începând cu 2010. Stocurile au scăzut cu aproximativ trei sferturi în ultimul deceniu, potrivit Consiliului Internațional pentru Explorarea Mării (ICES), un organism interguvernamental.

„E o harababură”, a spus Tim Gray, profesor la Universitatea din Newcastle, specializat în gestionarea pescuitului.

Comercianții britanici urmează renunță și ei la macroul pur. În Olanda, supermarketuri precum Albert Heijn și Jumbo au încetat să mai vândă această specie, în timp ce Axfood din Suedia a început să înlocuiască produsul său cu macrou în roșii cu macrou jack în februarie.

Conservele de pește au cunoscut o renaștere în ultimii ani, deoarece mărcile independente premium, prezentate în ambalaje atractive și colorate, au câștigat popularitate, în special în rândul consumatorilor tineri.

Până în decembrie 2025, conform legislației britanice privind etichetarea, speciile de Trachurus puteau fi comercializate sub denumirea de „mackerel horse”, „jack mackerel”, „scad” sau „trevally”, dar nu și sub denumirea de „jack mackerel”.

Însă, la câteva săptămâni, Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale și-a modificat regulile pentru a permite noua etichetare.

Criticii spun că măsura riscă să deruteze consumatorii și estompează distincția dintre macroul adevărat și stavrid.

„Este mare păcat că vom mânca pește importat de departe în loc de pește prins local”, a declarat Stewart Harper, fost director general al North Atlantic Fishing Company, care operează mai multe pescadoare în apele UE și ale Regatului Unit. „Consumatorii vor avea de suferit, deoarece macroul pur este o specie mult mai bună de mâncat decât macroul jack.”

Cifrele din industrie raportate de platforma de informații despre piața fructelor de mare Undercurrent sugerează că macroul chilian en-gros costă aproximativ o treime din prețul macroului adevărat din Atlantic.

În ciuda acestui fapt, mai mulți comercianți cu amănuntul vând conserve de pește înlocuitor la prețuri similare cu produsul original. La Tesco, de exemplu, o conservă de macrou Princes costă 1,75 lire sterline, în timp ce macroul adevărat Princes costă 1,95 lire sterline.

Alți comercianți cu amănuntul, cum ar fi Lidl, vând produse pe bază de „macrel jack” sub semne ale supermarketurilor mari care indică pur și simplu „macrel”.

Lidl Marea Britanie a declarat că se „angajează să se aprovizioneze cu pește și fructe de mare din zone piscicole gestionate responsabil”.

Acesta a adăugat: „Înainte de următoarea noastră fereastră de achiziții de macrou afumat, vom verifica dacă macroul din Atlanticul de Nord-Est continuă să respecte politicile noastre de aprovizionare și avizele științifice.”

Lidl își promovează produsele la conservă sub denumirea de „macrou” în magazin, deși are în stoc alternativa la macrou

Bruxelles-ul a criticat în mod special Rusia pentru declinul stocurilor de macrou pur. Comisia Europeană afirmă că anii de pescuit excesiv, „în special de către Federația Rusă”, au împins macroul pur din Atlanticul de Nord-Est într-o stare critică.

„Războiul macroului” a atins un punct culminant în acest an. Oamenii de știință ICES au recomandat reducerea cantității de macrou din Atlanticul de Nord-Est capturat în 2026 cu aproximativ 70%, până la un maxim de 174.357 de tone.

Însă Regatul Unit, Norvegia, Islanda și Insulele Feroe au încheiat un acord fără UE pentru a stabili o limită provizorie cu aproximativ 72% peste avizul științific, la 299.010 tone. Bruxelles-ul a condamnat acordul ca fiind nesustenabil. Încă nu s-a ajuns la un acord privind limitele de captură între aceste state de coastă și UE.

Pe măsură ce încălzirea mărilor a împins stocul de macrou mai spre nord, tot mai mulți pești au înotat în apele islandeze și feroeze. Geir Hønneland, om de știință la Institutul Fridtjof Nansen din Norvegia, a declarat că acest lucru a determinat aceste țări să solicite cote mai mari și să anuleze acordurile mai vechi, axate pe Norvegia și UE.

Brexitul a adăugat încă un aspect al disputei, transformând Regatul Unit într-un stat independent care își negociază propria cotă din stoc.

„Lipsa de acțiune din partea statelor pentru a rezolva această problemă este incredibilă”, a declarat Aoife Martin, președinta executivă a Grupului de advocacy pentru speciile pelagice din Atlanticul de Nord.

„Aceasta nu mai este o problemă legată de pescuit. Mai degrabă, este un eșec mai amplu al guvernării internaționale.”