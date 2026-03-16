Consilierul premierului spune că statul „nu are bani” pentru a interveni „să reducă prețul la combustibili pentru toată lumea”

Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat luni că statul român nu dispune de resursele bugetare necesare pentru a compensa o parte din prețul carburanților, în condițiile în care are în continuare un deficit bugetar „la un nivel foarte înalt, printre cele mai mari din Europa”.

Întrebat luni la Antena 3 despre eventualele soluții ale Guvernului în privința prețului la caburanți, consilierul premierului a afirmat că pe piețele internaționale „vedem o creștere spectaculoasă a prețului petrolului pe fondul acestui conflict din Orientul Mijlociu”, dar „probabil că cea mai înțeleaptă măsură pentru moment este să urmărești situația și să vezi dacă poți avea soluții pe care le poți implementa”.

„Nu trebuie ignorat, însă, că România are o problemă bugetară foarte serioasă, pentru că toată lumea se gândește la o intervenție a statului cu resurse bugetare. Dacă se decide o astfel de soluție, trebuie identificate acele resurse, de unde iei banii, pentru că până la urmă când ai deficite bugetare mari, împrumuți foarte mult, ca să aloci sume semnificative pentru a putea compensa o parte din prețul la pompă, la combustibili, ar trebui să ai acele resurse, pe care nu le ai”, a adăugat el.

„Statul nu are bani să o facă”

Consilierul premierului a spus că statul „nu are bani” pentru a interveni să reducă prețul la pompă pentru toată populația.

„Să nu creăm așteptări iraționale că statul ar putea interveni să reducă prețul la combustibili pentru toată lumea, pentru că nu are bani să o facă. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Deficitul bugetar din România, în 2024, a fost cel mai mare din Europa. Îl avem în continuare la un nivel foarte înalt, printre cele mai mari din Europa”, a mai declarat Ionuț Dumitru.

Duminică, la Digi24, premierul Bolojan declarase că Guvernul va interveni în privința prețurilor la carburanți dacă „lucrurile nu se vor linişti şi se va ajunge la o creştere” de „un nivel care efectiv va crea probleme”.

Foto: MinervaStudio | Dreamstime.com