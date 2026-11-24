În economie există o lecție de anul întâi care contrazice aproape orice declarație politică: cine semnează ordinul de plată pentru o taxă nu e neapărat cel care o plătește. Economiștii numesc asta incidență fiscală. TVA-ul îl virează firma la ANAF, dar îl plătește clientul de la casă. Un impozit pe profitul băncilor îl achită banca, dar poate ajunge în comisionul tău.

Pentru a afla cine a dus greul ajustării, trebuie să urmărești banii până unde se opresc, nu legea.

Ce s-a schimbat

Pe scurt, două valuri. Primul pachet, din vara lui 2025, a adus creșterea TVA, cu cota generală, la 21% și o singură cotă redusă de 11%, creșterea impozitului pe dividende de la 10% la 16%, creșterea accizelor și a taxării băncilor.

Pe partea de cheltuieli, Guvernul a înghețat pensiile și salariile în sectorul public și a introdus contribuția de sănătate pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei lunar, temporar, până la 1 ianuarie 2028.

Al doilea pachet a adus, de la 1 ianuarie 2026, creșterea impozitelor pe locuințe, terenuri și mașini, cu o creștere medie a impozitelor pe locuințe de aproximativ 80%.

Rezultatul contabil e real. Comisia Europeană se așteaptă ca deficitul să scadă la 6% din PIB în 2026, de la 7,8% în 2025. Rămâne de văzut cine l-a finanțat.

Primul plătitor: consumatorul, prin TVA

Cea mai clară urmă o lasă TVA-ul. În primele nouă luni din 2026, încasările nete din TVA au totalizat 118,27 miliarde de lei, în creștere cu 24,8% față de anul trecut. Pentru comparație, impozitul pe salarii și venit a crescut cu 7,8%, iar impozitul pe profit cu 8,7%.

Analiza The Tax Institute pe primul semestru pune proporția și mai brutal: din plusul de venituri. TVA-ul a adus 14,9 miliarde de lei suplimentari, aproape jumătate din creșterea totală. Autorii notează că, pe lângă cotele mai mari, o creștere a conformării e probabil un factor suplimentar. Asta e o veste bună, pentru că o parte din bani vin de la cei care înainte nu plăteau deloc.

Restul vine însă de la cumpărător. TVA-ul e un impozit regresiv în efect: o familie care își cheltuie tot venitul pe consum plătește, proporțional, mult mai mult decât una care economisește o parte. Ajustarea s-a văzut imediat în prețuri, iar Comisia vorbește despre o inflație apropiată de 10%, care a erodat veniturile disponibile ale gospodăriilor.

Al doilea plătitor, cel tăcut: pensionarul și bugetarul

Aici e paradoxul central al consolidării. Statul nu a tăiat aproape nimic în termeni nominali. A lăsat inflația să taie în locul lui.

Cifrele The Tax Institute sunt edificatoare. Pe primul semestru, cheltuielile totale au crescut cu doar 3,2 miliarde de lei nominal, iar concluzia autorilor e că „în termeni nominali, întreaga consolidare fiscală s-a realizat pe partea de venituri”.

Dar în spatele cifrei nominale se ascunde altceva. Autorii susțin că guvernul lasă inflația să erodeze cheltuielile în termeni reali, în loc să le taie nominal, în timp ce veniturile nominale cresc. Ei numesc fenomenul „impozitare prin inflație”.

Concret, asistența socială a fost de 126 de miliarde de lei în primul semestru din 2026, față de 126,5 miliarde în primul semestru din 2025, deci aceeași sumă într-o țară cu prețuri mult mai mari. Pensiile au rămas pe loc: indexarea de la 1 ianuarie 2025 și cea de la 1 ianuarie 2026 nu s-au mai dat. Între timp, inflația anuală a fost de 9,8% în octombrie 2025 și de 6,9% în octombrie 2026. Compuse, cele două cifre dau o scumpire de aproximativ 17% în doi ani (calculul îmi aparține). O pensie înghețată nominal a pierdut deci, în ordinul de mărime, o șesime din puterea de cumpărare, fără ca vreo lege să spună „tăiem pensiile”.

Nimeni nu a votat această taxă și nu apare pe niciun fluturaș. E poate cea mai eficientă taxă din punct de vedere politic, tocmai pentru că nu arată ca o taxă.

Al treilea plătitor: salariatul din privat, pe ocolite

Salariatul din privat nu a primit o taxă nouă pe salariu, dar a plătit prin prețuri. August a fost a 14-a lună consecutivă de scădere a salariului real, iar în mai indicele câștigului salarial real a fost de 93,1% față de mai 2025. Cu alte cuvinte, salariile au crescut nominal, dar mai încet decât prețurile. Pe date agregate, consumul privat a scăzut cu peste 2%.

Iar cine stă cu chirie a mai primit o lovitură, care nu ține direct de fisc, dar se suprapune peste el: în octombrie, chiriile erau cu 38,46% mai mari decât în aceeași lună din 2025.

Al patrulea plătitor: firmele, mai puțin decât s-a strigat

Aici cifrele contrazic narațiunea publică. Dezbaterea a fost dominată de „taxarea capitalului”: dividende, bănci, multinaționale. Unele măsuri chiar au adus bani: încasările din impozitul pe dividende au crescut cu 15,7%.

Pe ansamblu însă, contribuția firmelor la ajustare e mai modestă decât sugerează titlurile. The Tax Institute notează că impozitul specific pe bănci a scăzut cu 14%, la 883 de milioane de lei, iar impozitul minim pe cifra de afaceri a fost înjumătățit în 2026. Mai mult, o parte din ce plătesc firmele nu rămâne la ele.

Creșterea impozitului pe clădiri, de exemplu, va duce la costuri mai mari pentru companiile care dețin portofolii imobiliare, iar asemenea costuri ajung de regulă în chirii și în prețuri. Taxezi firma, plătește clientul: aceeași lecție de anul întâi.

Bilanțul

Dacă ar trebui să împart nota de plată în ordinea mărimii, ar arăta cam așa. Consumatorii au plătit cel mai mult, în bani vizibili, prin TVA. Pensionarii, bugetarii și beneficiarii de asistență socială au plătit cel mai mult în bani invizibili, prin inflația lăsată să lucreze asupra unor sume înghețate. Salariații din privat au plătit prin prețuri și printr-un an și mai bine de salarii reale în scădere. Firmele au plătit și ele, dar o parte din ce au plătit au trecut mai departe.

Mai e un beneficiar care nu apare în nicio dezbatere: creditorul statului. Pe primul semestru, cheltuielile cu dobânzile au crescut cu peste 4 miliarde de lei, la 29,4 miliarde. O parte importantă din efortul tuturor celorlalți s-a dus pur și simplu pe costul datoriei făcute înainte.

Nimic din toate acestea nu înseamnă că ajustarea nu era necesară. Era, iar alternativa, o criză de finanțare, ar fi fost mai scumpă pentru exact aceiași oameni. Dar o consolidare fiscală nu e doar o problemă de aritmetică, ci și una de distribuție. Iar cea mai mare parte a acestei distribuții s-a făcut fără vot, prin cel mai vechi instrument fiscal din lume: așteptarea ca prețurile să crească peste niște sume rămase pe loc.

Avertismentul pentru 2027 vine tot de la The Tax Institute: dacă veniturile nu continuă să crească, „un nou episod de creșteri de cheltuieli ar inversa toată corecția ultimului an.