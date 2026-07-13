Contabilitatea, sistemul invizibil care ține businessul în viață

În primul episod GatadeBusiness – cu și despre antreprenori, Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România, discută cu Stelian Trandafir, CEO Keez, despre cum poate deveni contabilitatea un instrument de management, nu doar o obligație administrativă.

Un antreprenor poate porni un business din instinct, dar nu îl poate crește sănătos doar bazându-se pe instinct. Pentru mulți, contabilitatea devine importantă abia în momentul în care apare o decizie de creștere: o extindere, o linie nouă de business, o investiție sau nevoia de finanțare. Dar atunci, istoricul financiar al companiei trebuie deja să fie clar, coerent și ușor de susținut.

În discuția cu Stelian Trandafir, Ionuț Pătrăhău explică: „Contabilitatea și pregătirea pentru o eventuală întâlnire cu banca înseamnă să devii un client bancabil. Nu este neapărat pe lista ta de priorități. Va deveni o prioritate în secunda în care îți va veni o idee.”

Aceasta este tema primului episod din seria GatadeBusiness – cu și despre antreprenori, un proiect editorial Raiffeisen Bank România despre business, comunitate și soluții concrete pentru antreprenori. Invitatul episodului este Stelian Trandafir, CEO Keez, platformă de contabilitate digitală pentru SRL-uri, PFA-uri și profesii liberale.

Contabilitatea, privită în straturi

Una dintre cele mai relevante idei ale episodului este perspectiva lui Stelian Trandafir asupra rolului contabilității într-un business: „Eu văd contabilitatea în straturi. Primul strat este cel de date. După aceea urmează straturi din ce în ce mai complicate, până la urmă vine un strat de acțiuni, vine un strat de decizii, iar la final vine și acel strat strategic.”

Pentru un antreprenor, această diferență contează. Contabilitatea nu ar trebui să fie doar un set de documente trimise la final de lună, ci baza pe care se pot lua decizii despre cash flow, investiții, angajări, finanțare sau extindere. Așa cum explică Stelian Trandafir, „pentru orice decizie trebuie să ai încredere în acel strat de date.”

De aici pornește și nevoia de digitalizare, pentru a ușura relația antreprenorului cu cifrele. „Antreprenorul are nevoie de informații la zi, are nevoie de informații punctuale, specifice, nu o chestie generală, o singură dată pe lună”, spune Stelian Trandafir.

Keez, parte din comunitatea GatadeBusiness

Keez este unul dintre partenerii din GatadeBusiness, comunitatea dezvoltată de Raiffeisen Bank România pentru antreprenori. Logica parteneriatului este simplă: antreprenorii au nevoie pe lângă produse bancare, și de servicii complementare care le reduc presiunea administrativă și îi ajută să ia decizii mai bine informate.

Ionuț Pătrăhău explică direcția comunității printr-o idee foarte concretă: „Tot ce facem noi este să ușurăm procesul.” Iar miza merge dincolo de oferta comercială la soluții care rezolvă probleme recurente ale antreprenorilor: banking, contabilitate, semnătură electronică, facturare, instrumente digitale și suport.

Prin Keez, antreprenorii pot avea acces la contabilitate digitalizată, date financiare actualizate, preluarea automată a documentelor din SPV, consultanță de specialitate și sesiuni online dedicate întrebărilor despre contabilitate, ANAF, facturare, salarizare sau declarații.

Pentru clienții antreprenori Raiffeisen Bank care sunt noi în Keez, parteneriatul include și beneficii comerciale: reducere de 30% la pachetul Mini pentru SRL-uri și la pachetul pentru PFA-uri în sistem real, respectiv o reducere fixă de 21 euro/lună, timp de 9 luni, pentru SRL-urile care aleg alte pachete decât Mini. Oferta poate fi activată din aplicația Smart Business, în secțiunea dedicată partenerilor.

Util pentru antreprenori

Pentru un antreprenor, valoarea unei soluții de contabilitate digitală nu stă doar în faptul că reduce birocrația. Stă în accesul rapid la informații financiare pe care le poate folosi în managementul de zi cu zi: ce bani intră, ce bani ies, ce taxe urmează, ce costuri trebuie urmărite și ce decizii pot fi luate pe date.

Urmărește primul episod GatadeBusiness – cu și despre antreprenori ca să vezi cum pot trece cifrele din zona de raportare contabilă în zona de decizie, planificare și strategie pentru business.

Articol susținut de Raiffeisen Bank România