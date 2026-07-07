Creșteri „uluitoare” ale cheltuielilor militare, anunțate la summitul NATO după criticile lui Trump. Dar aliații au în continuare o temere

Liderii NATO intenționează să anunțe marți la Ankara contracte de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari, pentru a demonstra că răspund apelurilor SUA de a aloca mai multe fonduri pentru apărarea Europei, înainte de a se alătura președintelui Donald Trump la summit, scrie Reuters.

Corespondentul HotNews la Ankara, Laurențiu Ungureanu, va transmite principalele informaţii de la Summitul NATO din capitala Turciei.

Guvernele europene vor anunța numeroase contracte militare în cadrul unui forum al industriei de apărare a NATO, înainte ca Trump să sosească la Ankara pentru a se întâlni cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și a se alătura celorlalți lideri ai alianței militare la summitul NATO, care va începe marți seara cu o cină.

Acordurile, care au fost ținute în mare parte secrete pentru a produce un efect de senzație la summit, includ achiziționarea de către țările europene a unor drone de supraveghere de la compania americană Northrop Grumman, precum și achiziționarea de către NATO a unor avioane de la compania suedeză Saab SAABb.ST.

Statele Unite poartă, de asemenea, discuții cu Germania și alte țări privind stabilirea unei producții comune în Europa de rachete pentru care există o cerere mare în vederea apărării Ucrainei, a declarat o sursă pentru Reuters.

Rutte a mai afirmat că aliații NATO vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii cinci ani în capacitățile lor de combatere a dronelor.

Rusia va urmări cu atenție rezultatele summitului NATO din Turcia, a declarat marți Kremlinul, adăugând că, în perioada premergătoare reuniunii, au fost făcute declarații „conflictuale” la adresa Rusiei.

Creștere „uluitoare” a cheltuielilor militare

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni că europenii au înregistrat creșteri „uluitoare” ale cheltuielilor de apărare, în parte din cauza temerilor legate de Rusia, care s-au intensificat de la invazia Ucrainei de către Moscova în 2022, dar și pentru că Trump a fost „extrem de ferm” în a-i încuraja să facă acest lucru.

Trump acuză de mult timp guvernele europene că se bazează excesiv pe SUA pentru a le asigura apărarea prin intermediul NATO, care a protejat continentul încă din primii ani ai Războiului Rece.

„Construim acum o alianță durabilă, în care SUA știe că este vorba de un acord echitabil”, a declarat Rutte reporterilor la Ankara, în ajunul summitului.

Rutte a afirmat luna trecută că membrii europeni ai NATO și Canada au cheltuit cu 90 de miliarde de dolari mai mult pentru apărare, în termeni reali, în 2025 decât în 2024, ajungând la un total de peste 570 de miliarde de dolari – o creștere de aproximativ 20% într-un singur an.

Temerile europene înainte de summit

Trump a reluat în ultimele luni criticile dure la adresa celorlalți membri NATO, acuzându-i că nu au făcut suficient pentru a ajuta SUA în războiul cu Iranul și sugerând că ar putea părăsi alianța sau ar putea ignora pactul de apărare reciprocă.

Oficialii europeni insistă că și-au respectat în mare măsură angajamentele de a permite SUA să utilizeze spațiul aerian și bazele din țările lor, în ciuda faptului că nu au fost consultați cu privire la un război care le-a zguduit economiile și care a fost profund nepopular în Europa.

SUA au anunțat, de asemenea, retragerea trupelor din Europa, au redus forțele pe care le alocă planurilor de apărare ale NATO – inclusiv un portavion, avioane de realimentare, avioane de vânătoare și drone – și au demarat o revizuire a prezenței militare americane pe continent.

Oficialii europeni afirmă că sunt pregătiți pentru o repetare a unor critici recente ale lui Trump la summit, dar speră că Erdogan și Rutte își vor folosi relațiile strânse cu președintele SUA pentru a menține summitul pe o traiectorie stabilă.

Totuși, aceștia spun că nu pot fi siguri de un rezultat pozitiv, având în vedere tensiunile persistente legate de Groenlanda și Iran, precum și relația instabilă a lui Trump cu unii lideri, observată cel mai recent într-o dispută cu prim-ministra italiană Giorgia Meloni.

Acorduri la secret

Detaliile acordurilor privind armamentul care urmează să fie anunțate marți au fost ținute secrete, într-un efort al NATO de a face senzație din punct de vedere al relațiilor publice înaintea summitului.

Însă ministrul olandez al Apărării, Dilan Yesilgoz, a declarat luni pentru Reuters că țara sa va anunța acorduri și planuri în valoare de peste 3 miliarde de euro, inclusiv parteneriate cu Belgia în domeniul apărării aeriene și cu Marea Britanie în ceea ce privește navele militare.

De asemenea, NATO intenționează să anunțe că își va înlocui flota învechită de avioane de supraveghere AWACS fabricate în SUA cu o alternativă suedeză, GlobalEye de la Saab, au declarat săptămâna trecută patru surse pentru Reuters.

Saab va putea începe livrările de aeronave GlobalEye în 2030, dacă NATO va încheia rapid un contract cu compania, a declarat marți jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă la Ankara, directorul general al grupului suedez din domeniul apărării, Micael Johansson.

Luni, Canada a anunțat că a selectat compania germană TKMS pentru a construi până la 12 submarine pentru marina sa, preferând-o în detrimentul unei oferte concurente din partea Coreei de Sud, țară care nu este membră a NATO.

Susținere pentru Ucraina

Un subiect major la summit va fi Ucraina, Trump având programată o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski.

Membrii NATO ar urma să-și reafirme sprijinul pentru Kiev și să promită asistență în valoare de 70 de miliarde de euro numai pentru acest an.

Subliniind miza evenimentelor, Rusia a lovit luni Kievul și regiunea înconjurătoare cu rachete și drone, ucigând cel puțin 28 de persoane și scoțând la iveală lipsa acută de interceptori de apărare aeriană fabricați în SUA cu care se confruntă Ucraina.