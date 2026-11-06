Contractul lui Filipe Coelho se apropie de final. Ce urmează pentru antrenorul Universității Craiova

Mario Felgueiras, directorul sportiv al Universității Craiova, a vorbit despre viitorul antrenorului Filipe Coelho. Actualul contract al portughezului este valabil până în vara anului 2027.

Deocamdată, conducerea grupării din Bănie nu se grăbește să înceapă discuțiile pentru un nou contract, preferând ca atenția să rămână asupra rezultatelor echipei.

Cu toate acestea, directorul sportiv nu exclude o discuție pe această temă până la finalul anului 2026 și spune că este deschis unei noi înțelegeri cu tehnicianul portughez: „Eu zic că da. Noi trebuie să discutăm mereu când ne dorim ceva. Eu îl cunosc foarte bine pe Filipe. Repet, dacă am discuta acum de prelungire nu ar fi momentul potrivit”.

Felgueiras a vorbit și despre relația foarte bună dintre Filipe Coelho și Universitatea Craiova. Acesta a subliniat că antrenorul se simte bine în Bănie și are parte de susținerea conducerii.

„Un lucru e clar pentru mine: Filipe Coelho se simte foarte bine aici! Toată lumea i-a demonstrat susținere. În trecut, când mulți au comentat sau au spus anumite lucruri care nu erau adevărate deloc, râdeam cu el. Asta a fost ideea: întotdeauna să fim uniți, să lăsăm cancan-ul în afara bazei și să continuăm acest proiect în care ne simțim foarte bine. Nu sunt motive să nu îi dăm continuitate”, a mai declarat oficialul, potrivit fanatik.ro.

Coehlo, doar 9 înfrângeri din 60 de meciuri pe banca Craiovei

Chiar dacă recunoaște că „în fotbal lucrurile se schimbă foarte rapid”, directorul sportiv este mulțumit de colaborarea cu Filipe Coelho și transmite că antrenorul rămâne parte importantă din planurile clubului pentru viitor.

„Treaba cu Filipe este clară: noi suntem foarte mulțumiți de el. Este și el. Nu este nicio problemă. (…) Aici însă, la Craiova, încercăm să fim echilibrați, să ținem ritmul acesta. Cu siguranță vom alege cel mai bun drum pentru toți și, cu siguranță, Coelho face parte din acest plan”.

Aflată pe locul 2 în SuperLiga, la un punct în spatele liderului Dinamo, Universitatea Craiova va juca duminică, de la ora 19:00, pe terenul celor de la CFR Cluj.

Ajuns în Bănie în noiembrie 2025, Coelho a adunat 60 de meciuri pe banca echipei de pe „Ion Oblemenco”: 37 de victorii, 14 remize și doar 9 înfrângeri (golaveraj 122-56).