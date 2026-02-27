Controale ANAF 2026: „Antreprenorii să nu mai scoată bani din firmă fără justificare”. Ce mai recomandă un consultant fiscal

Antreprenorii din România trebuie să-și gestioneze cu mai multă prudență afacerile în 2026, pe fondul schimbărilor fiscale recente și al controalelor tot mai riguroase ale ANAF. În acest context, un consultant fiscal a explicat, pentru StartupCafe.ro, care sunt pașii esențiali pe care firmele ar trebui să îi urmeze pentru a evita riscurile și pentru a rămâne în zona de conformitate.