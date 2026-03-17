Băsescu indică măsurile pe care ar trebui să le ia România după amenințarea Iranului: „O problemă a fiecăruia dintre noi”

Traian Băsescu a comentat amenințarea venită dinspre Iran și a explicat că trebuie luate măsuri de prevenție atunci când „nimeni nu poate spune că 100% nu ni se întâmplă nimic”.

Fostul președinte a oferit drept exemplu acțiunile autorităților din Suedia, unde are loc „o adevărată pregătire a populației pentru orice fel de situație”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Iran, Esmaeil Baghaei, a avertizat luni că Teheranul va reacționa pe plan politic și juridic după ce România a dat undă verde Statelor Unite pentru folosirea bazelor militare în operațiuni contra Iranului, potrivit publicației de opoziție Iran International, care relatează de la Londra.

Traian Băsescu a fost întrebat, luni seară, la B1 TV, ce măsuri consideră el că ar trebui să ia România în această situație.

„Militar cred că s-au luat toate măsurile și poate că aici chiar Armata ar putea să fie puțin mai deschisă, să creeze populației un sentiment de siguranță că avem mijloace să reacționăm, pentru că populația e rămasă cu povestea dronelor pe care nu reușim să le dărâmăm nicicum. Deci poate că Armata ar trebui să fie puțin mai deschisă, pe de o parte”, a declarat fostul președinte.

În plus, a continuat Băsescu, „Guvernul ar trebui să pregătească cetățenii”.

„Cred că n-ar fi niciun păcat dacă doamnele care țin murături în adăposturile de sub blocuri și-ar lua murăturile de acolo, dacă s-ar iginieza aceste adăposturi subterane și, în cazul în care ceva se întâmplă, să poată să coboare într-un adăpost. Deci cred că problema protejării în situația unui eventual atac iranian cu rachete este nu numai o problemă a statului, este și o problemă a fiecăruia dintre noi”, a explicat fostul șef al statului.

Băsescu, despre echipamentele americane din România: „Extrem de ofensive”

Fostul președinte a menționat că echipamentele aduse de armata SUA în România sunt „extrem de ofensive”.

„Sunt echipamente extrem de ofensive, aș spune, pentru că aeronavele de aprovizionare nu aprovizionează vreun CAP, ci direct aeronave care se îndreaptă spre Iran ca să bombardeze. Nu aruncă flori din avioanele astea, ci bombe”, a afirmat Traian Băsescu.

El consideră că în actualul context „nimeni nu poate spune că 100% nu ni se întâmplă nimic”.

„În astfel de situații, nimeni nu poate spune că 100% nu ni se întâmplă nimic, or la nivelul unui stat, când nu există certitudine de 100% că nu se întâmplă nimic, se iau măsuri ca să previi acel 5%, 10%, 15%, 20%, cât înseamnă risc”, a mai declarat fostul președinte.