Controale ANAF: OFICIAL, de acum și Antifrauda va verifica situațiile fiscale personale, pentru impozitarea cu 70% a veniturilor nejustificate obținute de persoane fizice
De acum, verificarea situaţiei fiscale personale se va exercita și de către inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul aparatului propriu al ANAF, în vederea impozitării cu 70% asupra veniturilor din surse neidentificate, obținute de persoanele fizice, prevede un ordin publicat în Monitorul Oficial, luni.
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