Controversă în Ungaria după ce Péter Magyar și-a numit cumnatul într-o funcție de vârf. Cum se apără noul premier

Decizia noului lider de la Budapesta, Péter Magyar, de a-și numi cumnatul în fruntea Ministerului Justiției a atras critici dure din opoziție și acuzații de nepotism, potrivit EuroNews.com.

Magyar și-a bazat campania electorală pe promisiunea de a curăța scena politică maghiară și de a restabili mecanismele de control și echilibru care fuseseră erodate treptat de fostul prim-ministru Viktor Orban în cei 16 ani de mandat. Dar una dintre primele sale decizii a atras imediat un val de reacții negative.

Pe 30 aprilie Magyar a făcut două numiri care au definitivat componența noului cabinet guvernamental al partidului Tisza. Acesta i-a desemnat pe Gábor Pósfai pentru funcția de ministru de Interne și pe Márton Melléthei-Barna pentru funcția de ministru al Justiției.

Márton Melléthei-Barna este avocat și fost coleg de universitate cu viitorul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar. A fost unul dintre membrii fondatori ai partidului Tisza și a deținut funcția de director juridic al formațiunii. Totodată, acesta este căsătorit cu sora lui Péter Magyar, Anna Ilona.

„Lumea fraților și a cumnaților”

Reacțiile din tabăra Fidesz au fost extrem de dure, atacând direct promisiunile din campanie ale lui Péter Magyar, potrivit presei maghiare.

Secretarul de stat Bence Rétvári a reacționat acid pe rețelele sociale, afirmând că s-a terminat cu vechiul sistem, dar noul guvern Tisza aduce în schimb „lumea fraților și a cumnaților”.

Comunicatori ai partidului, precum Balázs Németh, au catalogat drept un „absolut kabaret” faptul că Magyar a cerut transparență, dar și-a numit propria familie într-un minister-cheie, notează portalul Szeretlek Magyarország.

Criticile au vizat inclusiv trecutul profesional al viitorului ministru, canalele media apropiate de Fidesz menționând faptul că Melléthei-Barna a lucrat în trecut la o firmă de avocatură care a avut legături de consultanță cu fondurile lui George Soros, scrie și site-ul conservator de știri și analize din Ungaria, Ellenpont.

Cum răspunde noul premier

În replică, Péter Magyar a explicat că alegerea lui Melléthei-Barna s-a bazat pe o încredere profesională solidă și pe o loialitate veche.

„Cariera internă și internațională a viitorului ministru al Justiției, munca sa de înaltă calitate și viziunea sunt incontestabile”, a declarat Magyar într-un videoclip. „A făcut parte din mișcarea noastră pentru schimbarea regimului încă de la început, contribuind la modelarea și dezvoltarea activității și programului nostru”, a adăugat el.

Magyar a amintit că viitorul ministru s-a alăturat mișcării înainte de căsătoria sa din 2025:

„Mult timp după ce s-a alăturat comunității noastre, și-a unit viața cu cea a surorii mele. Din acest motiv, consider în mod firesc deosebit de important ca activitatea sa să fie cât mai publică, iar toate deciziile sale să fie transparente”.

El a recunoscut că îngrijorările privind o relație de familie în cadrul echipei guvernamentale sunt „de înțeles” și a precizat că sora sa va fi suspendată din sistemul judiciar, unde a lucrat anterior ca judecător.