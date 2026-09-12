Controversata soluție a președintelui Columbiei de distrugere a culturilor de coca, oprită de justiție

Un judecător columbian a dispus vineri suspendarea operațiunilor de pulverizare a câmpurilor de coca cu un erbicid potențial periculos, glufosinatul de amoniu, cerute de președintele Abelardo de la Espriella, potrivit unei hotărâri consultate de AFP.

Liderul de dreapta, care și-a preluat funcția la începutul lunii august promițând că va zdrobi grupările armate implicate în traficul de droguri, pledează pentru revenirea la pulverizările aeriene împotriva culturilor de droguri în această țară, primul producător mondial de cocaină.

În acest scop, poliția antidrog a anunțat joi efectuarea unor teste „experimentale” și „temporare” de pulverizare aeriană în Amazonia columbiană, pentru a evalua utilizarea acestui erbicid, fără a preciza data începerii acestora.

Nu există „informații publice suficiente care să permită excluderea rezonabilă a eventualelor riscuri pentru sănătatea umană și ecosisteme” în regiunea amazoniană Putumayo (sud-vest), se arată în decizia obținută de France Presse.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a estimat anterior că glufosinatul de amoniu prezintă un risc moderat pentru sănătate.

Columbia a suspendat în 2015 pulverizarea cu glifosat, un alt erbicid considerat de OMS ca fiind „probabil cancerigen pentru om”.

Coca este cultivată pe suprafețe uriașe în Columbia

Stropirea aeriană cu erbicide stârnește nemulțumiri în rândul anumitor segmente ale populației columbiene, în special în rândul comunităților de fermieri, afro-columbiene și indigene din zonele rurale unde se află câmpurile de coca.

„Există coca și trebuie eradicată, dar ne opunem utilizării masive a acestui tip de produse chimice”, a declarat pentru AFP Jonathan Meneses, directorul fundației pentru apărarea drepturilor omului „Tiempo de Cambios”, care a depus recursul.

De la venirea la putere a lui Abelardo de la Espriella, un fost avocat extrem de bogat, Columbia s-a alăturat „Scutului Americilor”, alianța antidrog promovată de actualul președinte american, care reunește mai multe țări din America Latină, printre care Argentina, Ecuador și El Salvador.

Conform ultimului raport al Națiunilor Unite, în 2024, suprafața cultivată cu coca în Columbia a ajuns la 261.000 de hectare. Drogurile obținute astfel finanțează puternicele grupări ilegale, care le exportă în principal către Statele Unite și Europa.