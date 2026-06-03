Controversatul Birou pentru Protecţia Suveranităţii, la un pas să fie desființat. Cu ce se ocupă instituția înființată de partidul lui Viktor Orban

Partidul de guvernământ din Ungaria, Tisza, a înaintat parlamentului un proiect de lege pentru desființarea unei instituții controversate înființate de guvernul fostului prim-ministru Viktor Orbán, care stigmatiza personalitățile din opoziție și jurnaliștii pentru că ar fi servit „interese străine”, scrie Reuters.

Biroul pentru Protecţia Suveranităţii (SPO) a fost creat în 2023 pentru a monitoriza riscurile legate de ceea ce partidul Fidesz al lui Viktor Orbán, aflat atunci la guvernare, descria drept „interferență politică nejustificată” din partea entităților străine.

Cu toate acestea, criticii au afirmat că acesta era un instrument de reprimare a disidenței, iar Comisia Europeană a lansat o procedură de încălcare a dreptului comunitar vizând legea care a stat la baza înființării agenției.

„Biroul pentru Protecția Suveranității nu îndeplinește nicio funcție publică reală, iar înființarea sa a servit unor intenții și interese pur politice”, se menționează în proiectul de lege, care a fost înaintat parlamentului marți seara târziu și a fost publicat pe site-ul forului legislativ de la Budapesta.

„Scopul real al Oficiului pentru Protecția Suveranității a fost acela de a exercita presiune în scopuri politice asupra cetățenilor, anumitor organizații și mass-media”, se mai precizează în textul proiectului de lege.

SPO nu a răspuns imediat la întrebările trimise prin e-mail de Reuters.

Pe durata mandatului său, principalele activități ale SPO au inclus publicarea de studii care reflectau poziția lui Orban cu privire la chestiuni precum Ucraina, migrația și relațiile cu Uniunea Europeană.

În aceste studii, biroul acuza adesea personalități ale opoziției, jurnaliști, ONG-uri, academicieni și alții că ar servi „interese străine”. Astfel de publicații erau promovate frecvent de mass-media care susțineau administrația lui Orban.

SPO a încetat să mai publice aceste studii după 10 aprilie, cu doar câteva zile înainte ca partidul Fidesz al lui Orban să piardă alegerile parlamentare, după 16 ani de guvernare, în fața partidului de centru-dreapta Tisza, condus de prim-ministrul Peter Magyar.

O propunere a guvernului Orban din anul trecut viza să împuternicească SPO cu competențe de a întocmi o listă a organizațiilor care primesc finanțare străină, putând restricționa sau închide operațiunile acestora.

Criticii au comparat acest demers cu „legea agenților străini” din Rusia din 2012, care a stârnit proteste de masă, ducând la retragerea finală a proiectului de lege.