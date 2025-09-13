Convoi militar, prins într-o ambuscadă în Pakistan de talibani: Cel puțin 12 soldați au fost uciși, atacatorii au fugit cu armamentul

Cel puțin doisprezece soldați au fost uciși sâmbătă într-o ambuscadă organizată de talibanii pakistanezi, aflați în plină revenire în nord-vestul țării, la granița cu Afganistanul, unde violențele au luat amploare, transmite AFP.

„În jurul orei 04:00 dimineața, atacatorii postați de ambele părți ale drumului au tras cu arme grele asupra unui convoi de militari și paramilitari, 12 membri ai forțelor de securitate fiind uciși”, a declarat pentru AFP un responsabil al administrației locale.

Un ofițer de securitate staționat în zonă a confirmat bilanțul și a adăugat că atacatorii au capturat armele din convoi.

Unul dintre cele mai grave atacuri din ultima vreme

Tehrik-e-Taliban (TTP), mișcarea talibanilor pakistanezi, a revendicat un „atac foarte sofisticat” care a permis „capturarea a zece mitraliere și a unei drone”.

Este vorba de unul dintre cele mai sângeroase atacuri din ultimele luni din provincia Khyber-Pakhtunkhwa, unde TTP, principala grupare islamistă rebelă din țară, stabilită în zonele montane tribale de la granița dintre Pakistan și Afganistan, revine la metodele din anii 2000.

Atacul a venit după ce joi, potrivit altor oficiali locali, șapte paramilitari au fost uciși în aceeași provincie în timpul unor schimburi de focuri cu luptători ai TTP, o mișcare formată în luptele din Afganistan și care se revendică de aceeași ideologie ca talibanii afgani.

Acuze reciproce între Pakistan și Afganistan

Pentru Islamabad, aceiași talibani afgani, reveniți la putere la Kabul din vara anului 2021, sunt cei care favorizează această revenire a insurgenților. Pakistanul acuză țara vecină că nu rezolvă grupurile care îi folosesc teritoriul ca bază de sprijin pentru a-l ataca.

Afganistanul neagă vehement orice responsabilitate și acuză Pakistanul că ajută grupurile „teroriste”, în special ramura regională a grupului Statul Islamic (EI).

De câteva săptămâni, locuitorii din diferite districte din Khyber-Pakhtunkhwa afirmă că au apărut inscripții „TTP” pe ziduri.

Talibanii pakistanezi sunt tot mai mulți și mai activi

Ei spun că se tem să nu se întoarcă la anii de violență extremistă care au sfâșiat vestul Pakistanului după ce această țară a devenit un aliat cheie al Statelor Unite în „războiul împotriva terorismului” în urma atentatelor din 11 septembrie 2001.

În același timp, un înalt funcționar local a declarat recent pentru AFP că „numărul combatanților și al atacurilor TTP a crescut”.

De la 1 ianuarie, potrivit unui bilanț al AFP, aproape 460 de persoane, în majoritate membri ai forțelor de securitate, au fost ucise în violențele conduse de grupuri armate care luptă împotriva statului, în Khyber-Pakhtunkhwa, precum și în provincia vecină Baluchistan.

Pakistanul a cunoscut în 2024 cel mai sângeros an din ultimul deceniu, cu peste 1.600 de morți în urma acestor violențe.