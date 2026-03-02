„Copiii au aflat de la TV că tatăl lor a murit”. Mărturia sfâșietoare a văduvei fostului medic de la  Barcelona,  decedat subit, în urmă cu un an

Mar Ballester, văduva fostului doctor al clubului FC Barcelona, Carles Minarro, care a murit subit, în urmă cu un an, în timp ce era în cantonament cu echipa, a vorbit pentru prima dată despre tragedia prin care a trecut familia ei, scrie Golazo, site-ul de sport al Hotnews.

Carles Minarro se afla la Barcelona încă din 2017, când fusese angajat de echipa de futsal a clubului. De la începutul sezonului 2024-2025, doctorul se alăturase echipei mari a catalanilor. A​a murit pe 8 martie 2025, cu câteva ore înainte de meciul de campionat dintre catalani și Osasuna.

„Când m-au sunat, eram cu sora mea și cei doi băieți. M-au întrebat dacă sunt soția lui Carles și mi-au spus că nu se simte bine, iar eu le-am spus: «Ei bine, ce e cu el? La ce spital îl duceți?» Și ei au spus: «Nu, nu este în spital, este aici, la hotel». Un coleg de-ai lui Carles m-a sunat și mi-a spus că soțul meu nu se simte bine, că este la hotel și m-a întrebat dacă pot veni. Am fost surprinsă că nu merge la spital, așa că i-am spus surorii mele să vină cu mine pentru că mi se părea foarte ciudat”, și-a început ea povestea.

După ce informația a apărut rapid în presă, pe surse, președintele clubului, Joan Laporta, a sunat-o pe Mar:

„Domnul Laporta m-a sunat și a confirmat că se scursese în presă că Carles murise. A spus că regretă că a trebuit să-mi spună așa, dar că trebuie să știu. Atunci am sunat-o pe mama lui Carles și apoi acasă. Cumnatul meu, soțul surorii mele, sosise și mi-a spus: «Nu-ți face griji, copiii au auzit deja». M-a durut, copiii au aflat la televizor. Nici ei, nici eu nu eram pregătiți.”

