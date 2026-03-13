Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, fiul ultimului șah. „Ucraina dorește un Iran liber, care să nu coopereze cu Rusia”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit la Paris cu Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, pe care l-a asigurat că Ucraina dorește „un Iran liber care să nu coopereze cu Rusia”, informează AFP.

Aflată în război de patru ani cu Rusia, care a beneficiat de susținere militară iraniană. „Ucraina își dorește cu adevărat un Iran liber, care să nu coopereze cu Rusia și care să nu destabilizeze Orientul Mijlociu, Europa și lumea”, a scris președintele ucrainean, într-o postare pe X.

Pentru Zelenski, „este crucial ca regimul iranian să nu obțină niciun avantaj” din conflictul din Orientul Mijlociu și ca poporul iranian să-și hotărască singur viitorul.

Reza Pahlavi, care trăiește în exil în Statele Unite, se prezintă ca o alternativă la actuala conducere a Iranului, în cazul prăbușirii regimului teocratic

„Îi sunt recunoscător prințului moștenitor pentru asigurările sale clare de susținere a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Echipele noastre vor rămâne în contact”, a adăugat Zelenski.

Iranul a furnizat Rusiei drone Shahed cu rază lungă de acțiune, folosite cu miile de către Moscova pentru a lovi infrastructura ucraineană și apoi produse de către Rusia sub numele Gheran-2.

Kievul este îngrijorat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea deturna atenția internațională de la conflictul din Ucraina, îndeosebi în ce privește nevoia acută de rachete antiaeriene, folosite în număr mare în Golful Persic pentru a contracara rachetele și dronele iraniene și de care Ucraina are nevoie împotriva Rusiei.